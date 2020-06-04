Кличко должен прекратить коррупционную схему Комарницкого и Тищенко, - депутат

Депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко требует от мэра столицы Виталия Кличко остановить коррупционную схему "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого и народного депутата Николая Тищенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только вчера писал, что строительная и песчаная мафии в Киеве создали мощный спрут коррупции, который возглавил Денис Комарницкий, как сегодня вся страна получила этому очередное весомое подтверждение. Нардеп Гео Лерос передал в НАБУ доказательства тотальной коррупции в столице, которую организовал бывший соратник Черновецкого, а прикрывает и наживается на этом претендент на пост мэра Киева от СН Николай Тищенко ", - отметил депутат.

Поэтому, по его словам, остается все меньше сомнений, что именно эти люди причастны к рейдерской "схеме", в результате которой Киев может потерять более 17 гектаров земли на берегу Днепра, а нелегальные добытчики песка получат площадку для складирования главного стройматериала, который они без документов намывают из реки.

"Чтобы этого не произошло, подготовил и передал лично мэру Виталию Кличко обращение и жалобу в Минюст на действия регистратора, который совершил преступление, зарегистрировав договор аренды земельного участка по адресу Промышленная, 4 с ОАО "Мостострой", который Киевсовет прекратил еще в декабре 2018", - резюмировал Игорь Мирошниченко.

Напомним, ранее СМИ называли Дениса Комарницкого "смотрящим" по Киеву и публиковали доказательства его связей в КГГА, СБУ и прокуратуре.