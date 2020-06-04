10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

10 июня 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол, который посвящен перспективам развития дистанционной и онлайн-торговли медикаментами, а также улучшению доступа для украинцев к качественным высокотехнологичным сервисам в сфере медицинского обслуживания.

К участию в заседании круглого стола мы приглашаем представителей власти - Министерства здравоохранения, Министерства инфраструктуры, профильных комитетов Верховной Рады Украины. А также представителей сферы предоставления медицинской помощи, представителей компаний-производителей и фарм-ритейла, представителей страховых компаний и других участников медицинской индустрии.

Во время круглого стола его участники расскажут и обсудят:

первый опыт дистанционной торговли медикаментам и лекарствами от представителей сетевых аптек и специализированных маркет-плэйсов;

перспективы развития дистанционных медицинских сервисов от представителей страхового бизнеса, ассистирующих компаний, частных клиник и врачей-практиков, фармацевтических компаний, менеджеров сферы медицинских услуг и лидеров фармацевтической отрасли;

перспективы нормативного и законодательного урегулирования дистанционной торговли медикаментами;

результаты социологических исследований о том, как украинцы пользуются и какие видят практические выгоды от использования современных инновационных сервисов онлайн-покупки и адресной доставки лекарств.

Зарегистрироваться для встречи, порекомендовать своих коллег для участия в ней в качестве спикера или слушателя, а также задать все интересующие Вас организационные вопросы Вы можете Виктории Кочевенко - руководителю проектов think-tank "Практика власти". 050-441-80-66, v.kochevenko@gmail.com

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.