Рабинович просит Шмыгаля отчитаться, сколько тот снес памятников дивизии СС "Галичина"

Народный депутат Украины, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович направил на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля депутатское обращение с требованием предоставить информацию о количестве демонтированных памятников и памятных знаков, связанным с дивизией войск СС "Галичина".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Парламентарий потребовал от главы правительства предоставить ему информацию о количестве снесенных (демонтированных) памятников (памятных знаков, надписей и т.д.), посвященных событиям, связанным с деятельностью 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА), со дня вступления в силу Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Кроме того, сопредседатель фракции ОПЗЖ потребовал от премьер-министра предоставить ему информацию о запланированных правительством Украины мероприятиях (программах) на 2020 год по реализации Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" в части осуждения национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в Украине и запрета пропаганды его символики.