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04 июня 2020, четверг, 15:55 29 Документ
Верховная Рада и партии 2020-06-04T16:00:02+03:00
Українські Новини
Рабинович просит Шмыгаля отчитаться, сколько тот снес памятников дивизии СС "Галичина"

Рабинович просит Шмыгаля отчитаться, сколько тот снес памятников дивизии СС "Галичина"

Павел Твердохлиб
Кабмин, Вадим Рабинович, ОПЗЖ, Денис Шмыгаль, Дивизия СС
Вадим Рабинович. Фото: zagittya.com.ua
Вадим Рабинович. Фото: zagittya.com.ua

Народный депутат Украины, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович направил на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля депутатское обращение с требованием предоставить информацию о количестве демонтированных памятников и памятных знаков, связанным с дивизией войск СС "Галичина".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Парламентарий потребовал от главы правительства предоставить ему информацию о количестве снесенных (демонтированных) памятников (памятных знаков, надписей и т.д.), посвященных событиям, связанным с деятельностью 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА), со дня вступления в силу Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Кроме того, сопредседатель фракции ОПЗЖ потребовал от премьер-министра предоставить ему информацию о запланированных правительством Украины мероприятиях (программах) на 2020 год по реализации Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" в части осуждения национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в Украине и запрета пропаганды его символики.

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