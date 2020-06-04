Рейдерский захват "Sky Mall" стоил заказчикам 2 млн долларов США, - адвокат Бодров

Адвокат эстонского предпринимателя Хиллара обнародовал документы, согласно которым рейдерский захват "Sky Mall" стоил заказчикам 2 млн долларов США.

Согласно схеме завладения ТРЦ, преступление было спланировано еще летом 2012 года и реализовано под гарантии тогдашнего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (ВХС) Виктора Татькова - именно ли он получил деньги за организацию вынесение неправосудных решений нужно проверять. Среди возможных рисков авторы документа на тот момент видели только замену председателя ВХС и личное вмешательство в ситуацию президента Януковича.

Интересно, что фамилия Татькова ранее прозвучала и среди лиц, которых Вячеслав Соболев пригласил пройти полиграф по поводу причастности к убийству 3-летнего мальчика. Кроме него в списке отца погибшего ребенка и в списке лиц, причастных к рейдерскому захвату ТРЦ фигурируют экснардеп Грановский и судья Емельянов.

"То есть никаких других оснований, чтобы прекратить захват собственности иностранного инвестора в то время причастны лица не видели. И здесь возникает логичный вопрос, изменилась ситуация сейчас. Ведь дело так и не получила своего логического завершения - следствие фактически стоит на месте", - отметил Бодров.

По его словам, после 3-х следственных действий и 7 месяцев следствия ГБР безосновательно инициировало вопрос изменения подследственности и не приняло в предусмотренный законом срок решения о внесении в ЕРДР информации о совершении других, связанных с завладением ТРЦ преступлений.

"Здесь стоит отметить, что в материалах дела имеется конечное решение Лондонского международного арбитражного суда. Согласно которого относительно Аррикано, Филгейт и Хиллара было совершено умышленно незаконное присвоение активов и мошенничество в интересах сына Адамовского А., совершенное за пособничеством бывшего нардепа Грановского А.Н. Но почему-то для наших правоохранительных органов это решение не достаточно весомое. Скажу даже больше - я изучил более 80 томов уголовного производства в отношении "Sky Mall" и имею все основания утверждать, что пока следствие не происходит, а имитируется. Ведь в правоохранительных органах пока достаточно материала чтобы объявить причастным лицам о подозрении и направить дело в суд. Зато следователи игнорируют ходатайства потерпевшей стороны, позволяя злоумышленника получать кредитные средства под ТРЦ и т.д. ".

В подтверждение своих слов адвокат обнародовал фото ходатайство от 23.03.2020 о наложении ареста на ТРЦ "Sky Mall", которое было скрыто в Офисе генпрокурора во времена руководства Венедиктовой.

По словам Бодрова, если в ближайшее время ситуация с расследованием преступных действий по захвату ТРЦ не решится, его подзащитные вынуждены будут обратиться к международному инвестиционному арбитражу. В таком случае возмещать убытки, причиненные Адамовским стране придется за средства бюджета.

Отдельно Бодров обратился ко всем, кто пострадал от упоминавшихся лиц, с просьбой объединять усилия и предоставлять информацию на https://t.me/BodrovEgor

Ссылка на материалы использованы во время брифинга.

Напомним, конфликт вокруг ТРЦ "Sky Mall" продолжается с 2013 года. После победы на выборах 2019 Зеленский лично пообещал Президенту Эстонии решить эту ситуацию и проконтролировать расследование. Позже в СМИ было обнародовано решение Лондонского суда, который признал, что ТРЦ фактически было переоформлено путем совершения ряда преступных действий, к которым в частности причастен украинский предприниматель Адамовский.