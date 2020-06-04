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  • В ГФС оптимизировали алгоритм работы ревизоров со следователями и налоговыми милицейскими, - Солодченко
04 июня 2020, четверг, 14:58 562
Политика 2020-06-04T16:15:02+03:00
Українські Новини
В ГФС оптимизировали алгоритм работы ревизоров со следователями и налоговыми милицейскими, - Солодченко

В ГФС оптимизировали алгоритм работы ревизоров со следователями и налоговыми милицейскими, - Солодченко

Анна Рудык
Сергей Солодченко. Фото: ГФС
Сергей Солодченко. Фото: ГФС

Государственная фискальная служба предложила более логичный алгоритм взаимодействия налоговых ревизоров со следователями и оперативниками налоговой милиции. Об этом заявил исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко в Facebook.

Получив положительные отзывы от бизнеса, новый алгоритм прописали в совместном приказе ГФС и ГНС. В частности, в документе говорится о продлении сроков подачи актов проверки налоговой службой в налоговую милицию.

"Налоговая служба направляла в налоговую милицию акт проверки сразу после ее проведения. Теперь это происходит только по истечению 20 дней. Это позволяет исключить случаи передачи актов, которые в дальнейшем могут быть отменены", - объясняет и.о. председателя ГФС.

Также Солодченко отметил, что госслужащие должны избегать любых выражений и формулировок, которые могут нанести вред деловой репутации бизнесмена или предприятия. Налоговый милиционер должен избегать необоснованных высказываний о противоправности деятельности налогоплательщиков или их контрагентов и трактовать это как установленный и доказанный факт.

"Это на самом деле очень простые решения, но благодаря им бизнес почувствовал, что у нас нет цели навредить. В конце концов, если предприниматели ведут свои дела честно, то ГФС для них не враг", - подытожил Солодченко.

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