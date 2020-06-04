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04 июня 2020, четверг, 14:21 783
Транспорт 2020-06-04T16:15:02+03:00
Українські Новини
Без принятия закона о железнодорожном транспорте не будет реформы, - Карасев

Без принятия закона о железнодорожном транспорте не будет реформы, - Карасев

Павел Твердохлиб
Бизнес, Транспорт, Железная дорога, Реформа, Карасев
Железная дорога. Фото: odpublic.ne
Железная дорога. Фото: odpublic.ne

Президент Украины ожидает, что реформа украинской железной дороги заработает уже с июля, а депутаты уже полгода не рассматривают законопроект "О железнодорожном транспорте Украины" в комитете. Об этом написал украинский политолог Вадим Карасев в Facebook, информирует портал fakty.com.ua.

"Уже полгода нардепы в комитете не могут рассмотреть проект закона о железнодорожном транспорте, а Президент ждет изменений на украинской железной дороге уже с июля. Это будет невозможно, если документ наконец-то не рассмотрят. Тогда реформа не сработает и не запустится", - отметил Карасев.

По его словам, законопроект сможет изменить неэффективное функционирование украинской железной дороги и сделать ее европейской. Для бизнеса создадутся равные условия, а для пассажиров - качественные услуги.

В свою очередь министр инфраструктуры отмечает, одно из-за обязательств Украины перед ЕС, чтобы в железнодорожной инфраструктуре смог оперировать любой перевозчик - как частный, так и государственный. Чтобы это реализовать в Министерстве уже работает Комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги.

Законопроект уже в течение двух лет ждет и бизнес. Такой эксперимент на отдельных небольших участках позволит протестировать систему привлечения частных операторов - добавил политолог и призвал депутатов как можно быстрее поддержать закон о железнодорожном транспорте.

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