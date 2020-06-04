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04 июня 2020, четверг, 14:15 125
Верховная Рада и партии 2020-06-04T15:45:02+03:00
Українські Новини
Бойко в Раде инициировал отставку второго правительства Зеленского

Бойко в Раде инициировал отставку второго правительства Зеленского

Татьяна Зотова
Парламент, Бойко, Отставка, Правительство, ОП-ЗЖ
Юрий Бойко призвал поддержать отставку правительства. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко призвал поддержать отставку правительства. Фото: zagittya.com.ua

"ОП-ЗЖ инициирует отставку правительства". Об этом Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - за життя Юрий Бойко заявил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о программе деятельности Кабинета министров. Он отметил, что яркие слайды и лозунги - это не программа деятельности ответственного и профессионального правительства, информирует официальный портал партии.

"Был провален первый реальный шаг - выплатить доплаты в размере 300% врачам, которые борются с коронавирусом. Правительство не способно обеспечить наполнение Государственного бюджета. Даже после пересмотра и сокращений доходной части, план поступлений в бюджет не выполнен почти на треть. Зато на прошлой неделе было заплачено 27 млрд за обслуживание займов финансовым спекулянтам, которые скупили наши облигации", - отметил оппозиционный политик.

Парламентарий подчеркнул, что правительство полностью перепутало приоритеты в своей работе.

"Вместо поддержки собственного производителя, собственных граждан, собственной экономики оно занимается обслуживанием кредитов, не сделав ни одной попытки провести реструктуризацию задолженности. Даже на бумаге в этой программе на безработных, реальный сектор, поддержку малого и среднего бизнеса - на все программы поддержки в сумме выделено меньше, чем на обслуживание внешних долгов", - акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Это полное игнорирование национальных интересов Украины и наших граждан. Поэтому фракция Оппозиционной платформы - За життя инициирует Постановление об отставке правительства, и это единственное Постановление, которое мы поддержим по отношению к этому Кабмину", - резюмировал Юрий Бойко.

Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку. За это проголосовали 245 народных депутатов.

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