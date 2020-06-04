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04 июня 2020, четверг, 13:50 541
Медицина 2020-06-04T14:00:01+03:00
Українські Новини
Почтовая доставка лекарств является жизненно важной услугой, – эксперты

Почтовая доставка лекарств является жизненно важной услугой, – эксперты

Павел Твердохлиб
Суп, Доставка лекарств, Дистанционная торговля, Союз предпринимателей Украины
Доставка лекарств (иллюстрация). Фото из открытых источников
Доставка лекарств (иллюстрация). Фото из открытых источников

Трансформирование правительственного эксперимента по дистанционной торговле и почтовой доставке лекарств в законодательную плоскость позволит не только реализовать президентский курс на снижение стоимости медицинского обслуживания в Украине, но и спасти тысячи пациентов, чья жизнь зависит от быстрого поиска и своевременной доставки дефицитных препаратов.

Такое мнение выразила заслуженный врач Украины, менеджер по административным вопросам медицинского центра "Доктор Царук" Оксана Манюх, комментируя информацию о подготовке в парламенте законодательных изменений по урегулированию услуг дистанционной торговли и почтовой доставки медицинских средств и сопутствующих товаров.

"Взять людей, к примеру, которые перенесли операции по пересадке почки. Сложнейшая операция и тяжелый курс реабилитации. Найти необходимые препараты в аптеках непросто. Государство также не обеспечивает больных в полной мере и не всегда вовремя. Иногда возникает необходимость покупать препараты и заказывать их доставку из-за границы. Поэтому, доставка лекарств почтой для человека является не только очень удобной, но и порой жизненно необходимой услугой. Тем более в условиях карантина традиционная закупка препаратов стала более проблемной. И если на законодательном уровне разрешат дистанционную торговлю и почтовую доставку, думаю, этому только порадуются пациенты и врачи. Возможно, необходимо четко прописать группы препаратов, разрешенных к дистанционной торговле и доставке, чтобы не было злоупотреблений. В остальном, услуга очень нужна. Особенно для больниц. Если курьеры будут доставлять лекарства, особенно дефицитные, решится много проблем", - утверждает Манюх.

Солидарен с коллегой заведующий кафедрой терапевтических дисциплин ЧНУ им. Петра Могилы Максим Зак.

"Никаких проблем в дистанционной торговле и почтовой доставке препаратов я не вижу. Лекарство доставляют со всеми документами, лицензиями, регистрационными свидетельствами. То-есть если данный сервис будет легальным, я всецело поддерживаю такие услуги. Дистанционная торговля успешно работает не только во всем мире, но и в Украине. Особенно этот сервис оказался актуальным и востребованным в условиях карантина. Люди заказывают доставку лекарств, им привозят. Это уже стало нормой жизни. Возьмем, к примеру, мелкие населенные пункты, где за 10 км есть небольшой аптечный киоск. Или, поедешь отдыхать на Азовское море. Там тоже есть маленькие аптечки из 50-100 наименований препаратов первой необходимости. Где человеку купить нужные лекарства в такой ситуации? Единственный выход – заказать в Интернете и оформить доставку", - считает Зак.

Об очевидности и актуальности практики дистанционной торговли лекарствами говорит и заведующий информационно-аналитического отдела КНП "Городская клиническая больница №21" Днепровского городского совета Анатолий Анчишкин.

"Данный сервис давно уже практикуется в других странах. Это вполне нормальная практика, к которой должна наконец прибегнуть и Украина. Такой сервис должен работать не только в период карантина. Потому, что проблема с оперативным обеспечением лекарствами, особенно тяжело больных людей, которые находятся в стационарных отделениях больниц, была всегда и ее необходимо решать. Могу привести пример из своей практики. Пациентам вручают список необходимых лекарств, которые они должны купить. А в ближайшей аптеке их нет. Родственники начинают мотаться по городу. Все это – время, нервы и деньги. В случае с дистанционной торговлей, стоит лишь найти лекарства в Интернете и заказать экспресс-доставку. Лекарства привезут прямо в отделение. Это очень облегчает жизнь. Перспективы этого сервиса огромны", - убежден Анчишкин.

Как сообщали СМИ, к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обратился Союз предпринимателей Украины (СУП), с просьбой внести в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству, розничной, оптовой торговле и импорту лекарственных средств изменения, позволяющие дистанционную продажу и почтовую доставку лекарств. Разработкой соответствующих изменений на данный момент занимаются члены парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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