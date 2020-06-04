Почтовая доставка лекарств является жизненно важной услугой, – эксперты

Трансформирование правительственного эксперимента по дистанционной торговле и почтовой доставке лекарств в законодательную плоскость позволит не только реализовать президентский курс на снижение стоимости медицинского обслуживания в Украине, но и спасти тысячи пациентов, чья жизнь зависит от быстрого поиска и своевременной доставки дефицитных препаратов.

Такое мнение выразила заслуженный врач Украины, менеджер по административным вопросам медицинского центра "Доктор Царук" Оксана Манюх, комментируя информацию о подготовке в парламенте законодательных изменений по урегулированию услуг дистанционной торговли и почтовой доставки медицинских средств и сопутствующих товаров.

"Взять людей, к примеру, которые перенесли операции по пересадке почки. Сложнейшая операция и тяжелый курс реабилитации. Найти необходимые препараты в аптеках непросто. Государство также не обеспечивает больных в полной мере и не всегда вовремя. Иногда возникает необходимость покупать препараты и заказывать их доставку из-за границы. Поэтому, доставка лекарств почтой для человека является не только очень удобной, но и порой жизненно необходимой услугой. Тем более в условиях карантина традиционная закупка препаратов стала более проблемной. И если на законодательном уровне разрешат дистанционную торговлю и почтовую доставку, думаю, этому только порадуются пациенты и врачи. Возможно, необходимо четко прописать группы препаратов, разрешенных к дистанционной торговле и доставке, чтобы не было злоупотреблений. В остальном, услуга очень нужна. Особенно для больниц. Если курьеры будут доставлять лекарства, особенно дефицитные, решится много проблем", - утверждает Манюх.

Солидарен с коллегой заведующий кафедрой терапевтических дисциплин ЧНУ им. Петра Могилы Максим Зак.

"Никаких проблем в дистанционной торговле и почтовой доставке препаратов я не вижу. Лекарство доставляют со всеми документами, лицензиями, регистрационными свидетельствами. То-есть если данный сервис будет легальным, я всецело поддерживаю такие услуги. Дистанционная торговля успешно работает не только во всем мире, но и в Украине. Особенно этот сервис оказался актуальным и востребованным в условиях карантина. Люди заказывают доставку лекарств, им привозят. Это уже стало нормой жизни. Возьмем, к примеру, мелкие населенные пункты, где за 10 км есть небольшой аптечный киоск. Или, поедешь отдыхать на Азовское море. Там тоже есть маленькие аптечки из 50-100 наименований препаратов первой необходимости. Где человеку купить нужные лекарства в такой ситуации? Единственный выход – заказать в Интернете и оформить доставку", - считает Зак.

Об очевидности и актуальности практики дистанционной торговли лекарствами говорит и заведующий информационно-аналитического отдела КНП "Городская клиническая больница №21" Днепровского городского совета Анатолий Анчишкин.

"Данный сервис давно уже практикуется в других странах. Это вполне нормальная практика, к которой должна наконец прибегнуть и Украина. Такой сервис должен работать не только в период карантина. Потому, что проблема с оперативным обеспечением лекарствами, особенно тяжело больных людей, которые находятся в стационарных отделениях больниц, была всегда и ее необходимо решать. Могу привести пример из своей практики. Пациентам вручают список необходимых лекарств, которые они должны купить. А в ближайшей аптеке их нет. Родственники начинают мотаться по городу. Все это – время, нервы и деньги. В случае с дистанционной торговлей, стоит лишь найти лекарства в Интернете и заказать экспресс-доставку. Лекарства привезут прямо в отделение. Это очень облегчает жизнь. Перспективы этого сервиса огромны", - убежден Анчишкин.

Как сообщали СМИ, к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обратился Союз предпринимателей Украины (СУП), с просьбой внести в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству, розничной, оптовой торговле и импорту лекарственных средств изменения, позволяющие дистанционную продажу и почтовую доставку лекарств. Разработкой соответствующих изменений на данный момент занимаются члены парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.