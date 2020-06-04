ГоворитьБізнес: Аэропорт "Киев" обратился за помощью к Саакашвили

Коллектив Международного аэропорта "Киев" в ответ на инициативу Михаила Саакашвили #ГоворитьБізнес записал видеообращение, в котором попросил о помощи.

За время карантина аэропорт потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. При этом продолжает нести большие расходы на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, выплату налогов и процентов по кредитам. "Аэропорту "Киев" нужна помощь. Если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним. Ситуация усложняется неравными условиями, в которых мы вынуждены работать", - говорится в обращении.

В частности, речь идет о минимальных ставках на авиационное обслуживание. Несколько лет международный аэропорт "Киев" и региональные аэропорты просят закрепить их на законодательном уровне: 10 долларов – за взлет/посадку, 10 долларов – пассажирский сбор и 3 доллара – на авиационную безопасность за каждого отправленного пассажира. "Сейчас эти ставки устанавливаются каждым аэропортом отдельно. Иногда они ниже себестоимости. Мы просим, чтобы эти ставки были равными для всех аэропортов. Это общемировая практика. Так небольшие аэропорты могут конкурировать с крупными. Это делает невозможным непрозрачное ценообразование и демпинговые манипуляции", - пояснили сотрудники аэропорта.

Кроме того, коллектив призвал создать специальную комиссию по решению проблем гражданской авиации, в состав которой пригласить представителей всех украинских аэропортов и авиакомпаний: "Мы понимаем, что в бюджете не хватит денег, чтобы поддержать всех. Поэтому мы просим не денег, а условий - равных и конкурентных, в которых мы могли бы развивать наш аэропорт, создавать рабочие места, открывать Киев и Украину для других".

Ранее председатель исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook призвал украинский бизнес публиковать короткие видео с хештегом #ГоворитьБізнес. Он пообещал помочь донести озвученные проблемы до Президента.

Напомним, в интервью изданию "Левый берег" Олег Левченко, гендиректор ООО "Мастер-Авиа", которое управляет частью имущества международного аэропорта "Киев", заявил, что аэропорт оказался на грани банкротства. За время карантина доходы упали на 92%, а расходы лишь на 40%. По его словам, возобновление регулярного авиасообщения увеличит расходы примерно вдвое.