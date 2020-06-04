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  • В "Укрлендфарминге" Бахматюка похвастались новой техникой и рассказали об особенностях нынешней посевной
04 июня 2020, четверг, 10:31 804
Экономика 2020-06-04T11:15:02+03:00
Українські Новини
В "Укрлендфарминге" Бахматюка похвастались новой техникой и рассказали об особенностях нынешней посевной

В "Укрлендфарминге" Бахматюка похвастались новой техникой и рассказали об особенностях нынешней посевной

Татьяна Зотова
Олег Бахматюк, Техника, Село, Бахматюк, Укрлендфарминг
Укрлендфарминг Поле трактор Фото: Укрлендфарминг
Укрлендфарминг Поле трактор Фото: Укрлендфарминг

Весной 2020 года группа компаний "Укрлендфарминг", один из крупнейших украинских агрохолдингов бизнесмена Олега Бахматюка, инвестировала в собственный парк современной сельхозтехники.

Сейчас прицепным оборудованием, в том числе культиваторами и сеялками от мировых производителей "Джон Дир", "Кинзе" и "Грейт Плейнз", обновлены мехотряды пяти предприятий группы. Коронавирусный ажиотаж не помешал это сделать: оборудование успели закупить до начала карантина с перекрытием государственных границ и другими препятствиями.

"В комплексе работ с элементами точного земледелия наличие пропашных пневматических сеялок, дополнительно оборудованных системами точного высева Precision Planting, является едва ли не самым критичным, - отметил Виктор Спасский, заместитель генерального директора по производственным вопросам Укрлендфарминг. - Действующие сегодня в холдинге системы точного высева позволяют проводить посев пропашных культур не только качественно, но и дифференцированно - с разными нормами в зависимости от особенностей поля. Некоторая часть сеялок усовершенствована системой AgLeader, благодаря которой норма и качество посевов контролируется онлайн ".

Нетипичные погодные условия весны 2020 года после теплой зимы внесли свои изменения в технологии производства одного из крупнейших аграрных холдингов Украины. По словам Виктора Спасского, "чтобы предотвратить распространение вредителей, запланировано дополнительное внесение инсектицидов. К концу мая на всех площадях холдинга, отведенных под яровые культуры, получены всходы, проводятся различные плановые работы по уходу за культурами: внесены гербициды на подсолнечник, завершается их внесения на кукурузу, на очереди борьба за чистоту сои. Своевременный мониторинг состояния посевов позволяет вносить необходимые вещества в соответствии с фазами развития растения. В компании все работы по защите посевов проводятся собственной агротехникой".

Укрлендфарминг является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропромышленных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское "общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10,5 млн кур-несушек. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

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