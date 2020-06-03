Нардеп Стефанишина устроила провокации в МОЗе и попыталась сорвать собеседования на должность главы НСЗУ, — С

Вчера, 2 июня народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина устроила провокации в Министерстве здравоохранение и попыталась сорвать проведение собеседований с кандидатами на должность главы Национальной службы здоровья Украины, которые проводил министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом пишет "Голос UA".

Воспользовавшись правом нардепа входить в любые учреждения, Стефанишина ворвалась в кабинет министра и в грубой форме потребовала, чтобы все собеседования проходили при ее участии. Кроме того, она также запустила трансляцию происходящего на своей странице в Facebook.

Министр Степанов пытался успокоить народного депутата и объяснить, что вопросы, подготовленные для кандидатов одинаковые и их озвучивание в прямом эфире даст преимущество другим участникам конкурса. Собеседования должны были проходить в течение всего дня, соответственно у кандидатов появилась бы возможность заготовить правильные ответы.

Однако, аргументы министра на Стефанишину не подействовали и она продолжила свою трансляцию. В итоге министр был вынужден на какое-то время прервать собеседования. После чего Стефанишина обвинила министра в сокрытии результатов собеседований и покинула кабинет министра, сломав ему дверь.







При этом ранее министр неоднократно заявлял, что все видео-записи собеседований с кандидатами будут выложены в открытый доступ на ресурсах Министерства здравоохранения. После ухода нардепа, Степанов продолжил проводить собеседования.