Новое руководство налоговой "крышует" многомиллионные сделки с медицинским оборудованием, – Кутуев

После назначения Алексея Любченко на должность председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины в ведомство массово возвращаются старые коррумпированные кадры, а с ними - старые коррупционные практики. Так, по протекции Любченко в ГУ ГПС г. Киева вернулся Николай Ильяшенко, в результате чего ООО "ТД "Азарис" позволили "прокрутить" многомиллионную аферу в сфере закупки медицинского оборудования.

Об этом заявил политический эксперт, доктор социологических наук Павел Кутуев на своей странице в социальной сети Facebook.

"Тревожные сигналы о тревожных тенденциях в налоговой системе начали поступать сразу после назначения Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы. Поступает информация о вещах, которые выглядят позорно и неприемлемо, в частности о многомиллионных аферах в сфере закупки медицинского оборудования. И это в условиях глобальной пандемии!" - написал Кутуев.

"Благодаря протекции Любченко в киевский главк ГНС на руководящую позицию - де-факто начальника ГУ - в мае вернулся Николай Ильяшенко, в результате чего ООО "ТД "Азарис" позволили "скрутить" более 30 млн гривен налога на добавленную стоимость (НДС). В схеме, в частности, городская детская больница №5 в Запорожье, Волынское областное управление здравоохранения, Винницкая областная клиническая больница имени Пирогова. Само же ООО "ТД "Азарис" имеет налоговые долги. Его бенефициарами в реестрах значатся люди, зарегистрированные на оккупированных территориях. Логично предположить, что "владельцы" является подставными лицами", - отметил Кутуев, ссылаясь на соответствующие сообщения в СМИ.

"Схемы становятся все более циничными и откровенными, но от того - еще более вредными для всех нас, общества и граждан", - подытожил эксперт.

Напомним, на днях народный депутат Ярослав Железняк заявил, что всего за 18 дней после того, как 29 апреля новым председателем ГНС был назначен Алексей Любченко, госбюджет недополучил около 700 млн гривен в результате так называемых "скруток" с НДС.