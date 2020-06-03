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03 июня 2020, среда, 16:48 29
Общество 2020-06-03T17:00:01+03:00
Українські Новини
Проект "Томос-2". ЕС выделил грант на исследование вопроса о присоединении греко-католиков к ПЦУ

Проект "Томос-2". ЕС выделил грант на исследование вопроса о присоединении греко-католиков к ПЦУ

Сергей Паламаренко
УГКЦ, ПЦУ, Институт внешнеполитических исследований
Глава УГКЦ Святослав и ПЦУ Епифаний. Фото synod.ugcc.ua
Глава УГКЦ Святослав и ПЦУ Епифаний. Фото synod.ugcc.ua

Обществення организация "Институт внешнеполитических исследований" заявила, что Европейский Союз выделил 145 тыс. евро на исследование о возможности присоединения греко-католиков к Православной церкви Украины (ПЦУ). Причем данный проект осуществляется при поддержке Вселенского патриархата, которому фактически подчиняется ПЦУ, а греко-католики находятся "в юрисдикции" Папы Римского.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

"В рамках сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций при поддержке Вселенского Патриархата принято решение о выделении нам исследовательского гранта в сумме 145 тыс. евро за счет средств ЕС для программы международной платформы Global Exchange on Religion in Society", - сказано в пресс-релизе организации.

Разберемся, какой проект и зачем решил профинасировать ЕС.

Под руководством Вселенского Патриархата

Название проекта сформулировано так: "Изучение общественного мнения граждан и обеспечения наиболее эффективных путей присоединения украинской и русинской греко-католических церквей к Православной церкви Украины".

Цель проекта: "достижения взаимопонимания иерархов и паствы в процессе экуменического объединения ПЦУ, УГКЦ и РГКЦ, в том числе добровольной передачи приходов и имущества под контроль Поместной церкви Украины, а также создание дорожной карты использования украинского опыта для экуменического воссоединения православных и греко-католических церквей византийского обряда под руководством Вселенского Патриархата". 

Другими словами исследоваться будет не просто возможность объединение церквей, а, по сути, поглощения греко-католиков Православной церковью Украины с подчинением Вселенскому Патриархату. То есть, предлагается исследовать возможность "отрыва" греко-католиков от Папы Римского.

Греко-католики + ПЦУ = ?

Слухи о возможном объединении греко-католиков и ПЦУ ходят уже больше года. Разговоры об этом начались почти сразу после появления новой церкви на свет. Точнее - через 3 дня после получения ею томоса об автокефалии.

Инициировал тему глава УГКЦ Святослав Шевчук. Он заявил, что обе церкви должны установить евхаристическое общение (то есть, вместе причащаться) и в конце-концов прийти к "будущему патриархату объединенной Киевской церкви".

Патриархат - это, конечно, совсем не то, что предлагаемое выше объединение под Константинопольскую церковь. Это целиком самостоятельная церковь. Да и были определенные сомнения, что подчиняющаяся Ватикану и достаточно многочисленная УГКЦ внезапно перейдет под юрисдикцию полу-признанной в православном мире и еще не оперившейся ПЦУ.

Однако, с Ватиканом у греко-католиков Украины не все так гладко. В последние годы Папа Римский устроил в глазах униатов настоящую "зраду": встречался с главой Русской православной церкви (РПЦ) Кириллом и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Также Франциск постоянно требует закончить войну на Донбассе.

Все это вызвало недоумение у многих греко-католиков. И привело к разговорам о том, что Варфоломей, который наоборот вступил в конфронтацию с Москвой, когда даровал Украине томос, может быть более предпочтительным руководителем.

При этом очевидно, что такой переход, если он будет проходить без согласования с Папой Римским, создаст угрозу раскола внутри самой УГКЦ. И пока выглядит маловероятным, чтобы Ватикан согласился передать греко-католиков "под Варфоломея". 

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