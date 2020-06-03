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  • На Одесском припортовый заводе отмывают миллионы на подозрительных контрактах, – СМИ
03 июня 2020, среда, 15:54 591
Экономика 2020-06-03T17:29:22+03:00
Українські Новини
На Одесском припортовый заводе отмывают миллионы на подозрительных контрактах, – СМИ

На Одесском припортовый заводе отмывают миллионы на подозрительных контрактах, – СМИ

Сергей Паламаренко
ОПЗ, Одесский припортовый завод, АгроГазТрейдинг

Одесский припортовый завод (ОПЗ) сотрудничает с малоизвестной компанией, которая формирует долги перед заводом и забирает себе ежемесячно 5-7 млн долларов прибыли ОПЗ.

Об этом сообщило интернет-издание БизнесЦензор.

Источники издания утверждают, что Одесский припортовый завод недополучает 5-7 млн долларов прибыли ежемесячно из-за сотрудничества с компанией "АгроГазТрейдинг". Тем не менее, последний конкурс на сотрудничество с заводом, где другие компании предлагали ОПЗ более выгодные условия, был отменен правлением предприятия.

Как сообщается в статье, в данный момент завод работает по давальческой схеме: заказчик поставляет свое сырье, а затем получает готовую продукцию. Так, с "АгроГазТрейдинг" ОПЗ начал работать с июля 2019 года. Эта компания победила, несмотря на то, что конкурент на конкурсе – компания IBE Trade, предложила самую высокую цену.

"Договор ООО "АгроГазТрейдинг" действовал до декабря 2019 года. Однако в конце года наблюдательный совет ОПЗ согласовал дополнительное соглашение с ООО "АгроГазТрейдинг" к договору о переработке давальческого сырья и, таким образом, работу с компанией было продолжено до 30 апреля 2020 года", – отмечается в материале.

В январе 2020 года руководство ОПЗ объявило новый конкурс по отбору поставщика газа на давальческих условиях для работы предприятия в мае-декабре. "АгроГазТрейдинг" оказалось на 2-м месте, а 10 марта наблюдательный совет отменил его результаты.

Через 10 дней (19 марта ) набсовет обновил состав правления ОПЗ, а 31 марта новое правление приняло решение о пролонгации договора с "АгроГазТрейдинг" до 30 июня 2020 года.

Журналисты отметили, новый конкурс на привлечение компании-поставщика газа по давальческой схеме планировалось провести в мае–июне, были даже разосланы приглашения потенциальным участникам.

"Однако происходит искусственное затягивание проведения конкурса. Официальная версия – карантин. Это делается для того, чтобы после выхода из карантина заявить, что времени на проведение нового конкурса нет, и продолжить сотрудничество с "АгроГазТрейдинг", – пояснил на правах анонимности собеседник издания в ОПЗ.

По информации издания, правление ОПЗ планирует вынести на общих собраниях акционеров, которые ориентировочно состоятся 16 июня, вопрос о возможности принимать решения самостоятельно без набсовета.

Одесский припортовый завод (ОПЗ) – самый большой производитель минеральных удобрений в Украине, который расположен на берегу Черного моря в порту "Пивденный". Предприятие принадлежит государству и находится в управлении Фонда государственного имущества Украины. Привлекательность ОПЗ, кроме его производственных мощностей, еще в том, что он является монополистом по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

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