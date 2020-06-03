В Украине поставят бродвейский мюзикл для людей с проблемами слуха

Информационный вакуум людей с проблемами слуха является одной из многих социальных проблем, стоящих перед украинским обществом. Просто представьте, что рядом с вами есть люди, которые вообще никогда не были в театре или не понимают этот вид искусства как таковой только потому, что у них нет возможности его услышать.

Театр мюзикла Povir, воодушевленный искусством бродвейского театра в Америке, начал развивать культуру мюзикла в Украине именно в бродвейском жанре и формате.

"Мы хотим принести ее в мир людей, которые до этого были далеки от мюзиклов, для которых этот театральный жанр был непонятен и недоступен, потому что они не могли услышать, - в мир людей с проблемами слуха", - сказали представители театра.

В театре предложили создать мюзикл, который будет обеспечен всем необходимым, чтобы его поняли и почувствовали люди с недостатками слуха.

"Наш проект поможет каждому окунуться в сказку, почувствовать себя частью истории героев и поверить в чудеса! Прежде всего проект нацелен на детей. Важно, чтобы с детства они чувствовали себя полноценной частью общества, чтобы во взрослой жизни их ничего не сдерживало на пути к осуществлению мечты", - заявили в театре.