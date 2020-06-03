подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июня 2020, среда, 14:45 1031 Видео
Общество 2020-06-03T15:15:01+03:00
Українські Новини
Ткаченко подловили на вранье об "Укркинохронике", - СМИ

Ткаченко подловили на вранье об "Укркинохронике", - СМИ

Татьяна Зотова
Ткаченко, Одесская киностудия, Укркинохроника, Хорошилова
Александр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Александр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики Александр Ткаченко соврал, обвиняя руководство "Укркинохроники" в земельных аферах и банкротстве предприятия. Цель действий Ткаченко состоит в попытках получить контроль над имуществом и земельными участками госпредприятия. Об этом говорится в сюжете телеканала "Прямой".

"Предоставленные мною документы доказывают, что Ткаченко откровенно врал и манипулировал на пресс-конференции", - заявила директор "Укркинохроники" Алина Хорошилова.

Хорошилова прокомментировала заявление Ткаченко, что ГП "незаконно выделила земли под застройку". Она опровергла обвинения в доведении предприятия до банкротства. Глава ГП сообщила, что Ткаченко врал, когда заявлял на пресс-конференции, что имущество предприятия было передано третьим лицам. Земельные участки и недвижимость остается на балансе "Укркинохроники". Ткаченко прибегнул к манипуляции о выделении "Укркинохронике" земли для застройки.

"Ткаченко сказал, что киностудия обратилась к городу выделить землю под застройку. Но киностудия обращалась к городу с просьбой выделить землю под эксплуатацию студии и жилого дома, который находится у нас на балансе. Не понимаю к чему ложь! Я передала документы журналистам, хочу увидеть реакцию Ткаченко, когда его попросят прокомментировать искажение очевидных фактов", - сообщила Хорошилова.

По мнению представителей "Укркинохроники" глава комитета ВРУ Ткаченко вместо помощи предприятию приближает его банкротство, и использует для этого ресурсы комитета Рады.

Хорошилова считает, что Ткаченко пытается рейдерским путем захватить госпредприятие. Глава "Укркинохроники" провела аналогии с приватизацией Ткаченко "Одесской киностудии": "Ткаченко приватизирует Одесскую киностудию – это нормально. Но когда подписывается инвестиционный договор, согласно которому восстанавливается киностудия и остаётся у государства, то это ненормально. Я вижу, как Ткаченко меняет позицию в зависимости от собственных интересов. В ходе пресс-конференции на вопрос будет ли приватизировано ГП "Укркинохроника", внятного ответа не прозвучало, как, впрочем, и на многие острые вопросы. Не удивлюсь, если со временем на территории, где находится ГП "Укркинохроника" мы увидим новостройки Ваврыша. Один из его объектов находится у нас за забором, что также вызывает множество вопросов".Источники в Минкультуры сообщают, что попытка Ткаченко захватить объекты "Укркинохроника" связаны с его частными интересами в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО "Одесская киностудия", двух кинопрокатных компаний и сети кинотеатров "Линия кино". С 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал девелопер SAGA Development Андрей Ваврыш. Более двух лет Ткаченко и Ваврыш совместно занимаются кинобизнесом.

Ранее коллектив "Укркинохроника" и общественные организации обратились к президенту с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват ГП.

Больше новостей о: Ткаченко Одесская киностудия Укркинохроника Хорошилова

Смягчение карантина. С 5 июня разрешено сидеть в помещениях ресторанов
С 5 июня Украина запускает внутренние авиаперелеты, — Шмыгаль
Новости
"Слуга народа" вызвала Авакова отчитаться за Кагарлык и Бровары 15:23
В "коронавирусной" Бразилии ослабляют карантин, несмотря на пик смертности и заболеваемости COVID-19 15:21
Кабмин предлагает Раде назначать пенсии по возрасту автоматически и вести электронный учет трудового стажа 15:19
Кабмин с 5 июня разрешил церковные богослужения, но с соблюдением дистанции 15:09
128 человек уже заплатили штрафы за превышение скорости с 1 июня, - Геращенко 15:07
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Украина не намерена понижать пенсионный возраст 15:19
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
больше новостей
Рада намерена разрешить достигшим 16 лет лицам менять отчество
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok