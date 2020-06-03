Ткаченко подловили на вранье об "Укркинохронике", - СМИ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики Александр Ткаченко соврал, обвиняя руководство "Укркинохроники" в земельных аферах и банкротстве предприятия. Цель действий Ткаченко состоит в попытках получить контроль над имуществом и земельными участками госпредприятия. Об этом говорится в сюжете телеканала "Прямой".

"Предоставленные мною документы доказывают, что Ткаченко откровенно врал и манипулировал на пресс-конференции", - заявила директор "Укркинохроники" Алина Хорошилова.

Хорошилова прокомментировала заявление Ткаченко, что ГП "незаконно выделила земли под застройку". Она опровергла обвинения в доведении предприятия до банкротства. Глава ГП сообщила, что Ткаченко врал, когда заявлял на пресс-конференции, что имущество предприятия было передано третьим лицам. Земельные участки и недвижимость остается на балансе "Укркинохроники". Ткаченко прибегнул к манипуляции о выделении "Укркинохронике" земли для застройки.

"Ткаченко сказал, что киностудия обратилась к городу выделить землю под застройку. Но киностудия обращалась к городу с просьбой выделить землю под эксплуатацию студии и жилого дома, который находится у нас на балансе. Не понимаю к чему ложь! Я передала документы журналистам, хочу увидеть реакцию Ткаченко, когда его попросят прокомментировать искажение очевидных фактов", - сообщила Хорошилова.

По мнению представителей "Укркинохроники" глава комитета ВРУ Ткаченко вместо помощи предприятию приближает его банкротство, и использует для этого ресурсы комитета Рады.

Хорошилова считает, что Ткаченко пытается рейдерским путем захватить госпредприятие. Глава "Укркинохроники" провела аналогии с приватизацией Ткаченко "Одесской киностудии": "Ткаченко приватизирует Одесскую киностудию – это нормально. Но когда подписывается инвестиционный договор, согласно которому восстанавливается киностудия и остаётся у государства, то это ненормально. Я вижу, как Ткаченко меняет позицию в зависимости от собственных интересов. В ходе пресс-конференции на вопрос будет ли приватизировано ГП "Укркинохроника", внятного ответа не прозвучало, как, впрочем, и на многие острые вопросы. Не удивлюсь, если со временем на территории, где находится ГП "Укркинохроника" мы увидим новостройки Ваврыша. Один из его объектов находится у нас за забором, что также вызывает множество вопросов".Источники в Минкультуры сообщают, что попытка Ткаченко захватить объекты "Укркинохроника" связаны с его частными интересами в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО "Одесская киностудия", двух кинопрокатных компаний и сети кинотеатров "Линия кино". С 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал девелопер SAGA Development Андрей Ваврыш. Более двух лет Ткаченко и Ваврыш совместно занимаются кинобизнесом.

Ранее коллектив "Укркинохроника" и общественные организации обратились к президенту с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват ГП.