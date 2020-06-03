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  • Защита внутреннего рынка от растущего импорта удобрений является механизмом перезапуска химотрасли, – директор профильного НИИ
03 июня 2020, среда, 13:12 528
Экономика 2020-06-03T15:15:02+03:00
Українські Новини
Защита внутреннего рынка от растущего импорта удобрений является механизмом перезапуска химотрасли, – директор

Защита внутреннего рынка от растущего импорта удобрений является механизмом перезапуска химотрасли, – директор профильного НИИ

Сергей Паламаренко
Минудобрения, Импорт удобрений, Тамара Ковеня
Удобрение почвы (иллюстрация). Фото: hubs.ua
Удобрение почвы (иллюстрация). Фото: hubs.ua

Решение о подаче заявления по специальным расследованиям в отношении удобрений принималось после консультаций с производителями, экономистами и юристами в части выбора механизма защиты внутреннего рынка.

Такое мнение изданию Hubs о возможном введении Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) квот на импорт удобрений высказала Тамара Ковеня, директор Черкасского государственного НИИ технико-экономической информации в химической промышленности.

Она подчеркнула, что "вопрос защиты внутреннего рынка является частью Стратегии развития химической отрасли, которая была презентована в 2017 году. Над стратегией работала группа ученых-практиков, получена положительная рекомендация НАН Украины. Защита внутреннего рынка от растущего импорта является механизмом "перезапуска" национальной химической отрасли, который абсолютно необходим для адаптации химиков к новым стандартам и условиям хозяйствования на рынке Украина-ЕС".

По оценкам издания, сейчас на внутреннем рынке правила продаж диктуют крупные трейдерские компании, в основном импортеры. При этом отпускные цены украинских производителей на основные виды азотных удобрений (аммиачную селитру, карбамид и т. д.) сегодня ниже цен аналогичной продукции для конечных потребителей на смежных рынках (Литва, Польша, Румыния). Но реализуются украинские удобрения украинским аграриям по ценам, которые сложились на внутреннем рынке Европейского Союза.

Как проанализировали журналисты, украинские предприятия напрямую аграриям продают всего 6-8% произведенной продукции. Остальной объем из-за недостатка оборотных средств и финансирования реализуется через трейдеров. По оценкам игроков, по сути – рынок удобрений в Украине контролируют торговые компании (в том числе, импортеры), закладывая в конечной цене для аграриев размер маржи вплоть до 25%, или до 30-40 долларов на 1 тонне. "Собственно, за эти деньги они вероятно и ведут борьбу, протестуя от имени аграриев против квот", – говорится в публикации.

Одновременно с этим, сообщило издание, в Украине растет доля импортных удобрений, производство которых так или иначе связано с Россией: "Анализ производителей импортируемых в Украину удобрений свидетельствует: они либо перерабатывают российские дешевые газ и аммиак, либо имеют в структуре российских собственников или даже контролируются ими. Причем большинство из этих собственников находятся под украинскими санкциями". Разумное же введение квот на импорт будет компромиссным решением и для внутреннего производителя, и для аграриев, и даже для трейдеров.

В свою очередь, украинские производители удобрений готовы подписать ценовой меморандум с Минэкономики, предполагающий сдерживание и корректировку цен при введении квот.

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