За драку со стрельбой на Печерске будет отвечать партнер сына судьи Емельянова

Пострадавший в субботней драке со стрельбой на Печерске партнер сына судьи Артура Емельянова заявил, что инцидент был простым уличным бытовым конфликтом, информирует портал strana.ua. Об этом репортерам сообщили источники в МВД. Также они рассказали о других подробностях конфликта.

31 мая вечером возле киевского ресторана "Марокана" произошла стычка. В ней, с одной стороны, участвовали молодые выходцы из Донецка, занимающиеся агробизнесом вместе с сыном известного судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова Глебом (семья Емельянова - тоже выходцы из Донецка). С другой стороны были молодые чеченцы, связанные с газовым бизнесом. Что конкретно выясняли в ходе разборки ее участники, пока неизвестно. Возможно, решали судьбу долговых обязательств одной из сторон.

Как выяснилось, донетчане прибыли на встречу под ресторан не с пустыми руками, а привезли с собой турецкий тактический карабин. Их оппоненты были вооружены пистолетом. В результате стычки огнестрельных ранений никто не получил, но одного из молодых донетчан - партнера сына Емельянова - кавказцы сильно побили. Сейчас он находится в больнице. В ходе драки также стреляли в воздух из тактического ружья. Чудом никого из прохожих не зацепило.

Избитый донетчанин заявил полиции, что это был случайный уличный конфликт, а стрельнул он в воздух, чтобы распугать шпану, приставшую по мелочному поводу. Он отказался писать заявление.

Однако в полиции решили, что все-таки в действиях самого донетчанина есть состав преступления, и вручили ему подозрение в хулиганстве с использованием оружия по ч.4 ст.296 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы. Возможно, этот шаг развяжет мужчине язык и прольет свет на мотив разборки в центре города.