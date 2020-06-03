подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июня 2020, среда, 12:53 100
Происшествия 2020-06-03T13:15:01+03:00
Українські Новини
За драку со стрельбой на Печерске будет отвечать партнер сына судьи Емельянова

За драку со стрельбой на Печерске будет отвечать партнер сына судьи Емельянова

Татьяна Зотова
Чеченцы, Полиция, Драка, Конфликт, Емельянов
Бейсбольная бита. Фото: strana.ua
Бейсбольная бита. Фото: strana.ua

Пострадавший в субботней драке со стрельбой на Печерске партнер сына судьи Артура Емельянова заявил, что инцидент был простым уличным бытовым конфликтом, информирует портал strana.ua. Об этом репортерам сообщили источники в МВД. Также они рассказали о других подробностях конфликта.

31 мая вечером возле киевского ресторана "Марокана" произошла стычка. В ней, с одной стороны, участвовали молодые выходцы из Донецка, занимающиеся агробизнесом вместе с сыном известного судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова Глебом (семья Емельянова - тоже выходцы из Донецка). С другой стороны были молодые чеченцы, связанные с газовым бизнесом. Что конкретно выясняли в ходе разборки ее участники, пока неизвестно. Возможно, решали судьбу долговых обязательств одной из сторон.

Как выяснилось, донетчане прибыли на встречу под ресторан не с пустыми руками, а привезли с собой турецкий тактический карабин. Их оппоненты были вооружены пистолетом. В результате стычки огнестрельных ранений никто не получил, но одного из молодых донетчан - партнера сына Емельянова - кавказцы сильно побили. Сейчас он находится в больнице. В ходе драки также стреляли в воздух из тактического ружья. Чудом никого из прохожих не зацепило.

Избитый донетчанин заявил полиции, что это был случайный уличный конфликт, а стрельнул он в воздух, чтобы распугать шпану, приставшую по мелочному поводу. Он отказался писать заявление.

Однако в полиции решили, что все-таки в действиях самого донетчанина есть состав преступления, и вручили ему подозрение в хулиганстве с использованием оружия по ч.4 ст.296 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы. Возможно, этот шаг развяжет мужчине язык и прольет свет на мотив разборки в центре города.

Больше новостей о: Чеченцы Полиция Драка Конфликт Емельянов

Суд признал незаконным мое отстранение и подтверди...
Видео дня: в одесском храме подрались два священни...
В США начали массово нападать на полицейских после...
Городской голова Николаева и сотрудники НГЗ требую...
Столица и 7 областей не подходят под критерии смягчения карантина, — МОЗ
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых зараженных коронавирусом
Новости
Аномалия в Николаеве. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді
Вода на пляжах Николаева стала ядовито-зеленой 13:24
Дорожный знак. Фото: Pixabay
МВД запустило приложение, через которое водители смогут оплачивать штрафы 13:22
ГБР вызывает Порошенко на допрос 10 июня по делу Джо Байдена 13:16
Защита внутреннего рынка от растущего импорта удобрений является механизмом перезапуска химотрасли, – директор профильного НИИ 13:12
НБУ снова укрепил гривну. Курс нацвалюты на 4 июня 12:55
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Украина не намерена понижать пенсионный возраст 15:19
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
больше новостей
Пешеходов намерены штрафовать на суммы до 680 гривен за нарушение ПДД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok