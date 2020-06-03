Чиновник Минобразования попался на взятке в треть миллиона, - СМИ

Генеральный директор одного из Директоратов Министерства образования и науки Украины был задержан во время получении взятки в 300 тыс гривен. Правоохранители подозревают, что именно эту сумму чиновник требовал за победу в конкурсе, где на кону стояли с 3 миллиона гривен. Об этом информирует портал strana.ua

"По данным следствия, чиновник Минобразования требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторских работ по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн", - говорится в сообщении ведомства.

Так, при получении $5 тыс и 165 тыс гривен чиновник был задержан прокурорами совместно с Главным управлением СБУ в г. Киеве и Киевской области и полицейскими.

В помещении Директората Министерства образования и науки Украины стражи порядка проводят обыск. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.