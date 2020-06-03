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03 июня 2020, среда, 10:59 194
Судебная власть 2020-06-03T11:15:01+03:00
Українські Новини
СБУ и прокуратура прогуляли суд о признании незаконным подозрения Кузнецову, убитому Стерненко, - Портнов

СБУ и прокуратура прогуляли суд о признании незаконным подозрения Кузнецову, убитому Стерненко, - Портнов

Ирина Дорофейчук
СБУ, Суд, Прокуратура, Портнов, Стерненко
Суд. Фото: пресс-служба Минюст
Суд. Фото: пресс-служба Минюст

Юрист и правозащитник Андрей Портнов сообщил новые детали в расследовании дела об убийстве Сергеем Стерненко Ивана Кузнецова. Об этом Портнов написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Друзья, информирую, что в сегодняшний судебный процесс о признании незаконным подозрения, врученного семье Ивана Кузнецова, убитого уроженцем Одесской области, гр. Стерненко, 1995 г.р., не явился ни следователь СБУ, ни подчиняющийся Венедиктовой прокурор. В связи с этим в судебном заседании объявлен перерыв на несколько дней.

Напоминаю, что сотрудники прокуратуры также более двадцати раз не являлись в судебные заседания, в которых фигурант проходит обвиняемым в делах об обороте наркотиков, пытках, похищении человека, разбойной нападении, вымогательстве и других, совершенных с целью наживы преступлениях.

Иными словами, государство системно помогает убийце десятками инструментов, начиная от признания его потерпевшим и заканчивая систематической неявкой в суд.

Но это временная, случайные правители, передышка. Наше дело маленькое - или убийца переедет в тюрьму или каждый человек в стране будет знать, что сокрытие насилия и убийств - конкретно ваша государственная политика.", - отметил Портнов

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