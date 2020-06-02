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02 июня 2020, вторник, 19:31 492
Кабмин 2020-06-02T20:15:02+03:00
Українські Новини
Карантин не привел к увеличению объема задолженности за потребленные населением коммунальные услуги, – Минреги

Карантин не привел к увеличению объема задолженности за потребленные населением коммунальные услуги, – Минрегион

Ирина Дорофейчук
Задолженность, Наталья Хоцяновская, Минрегион, Жилищно-коммунальные услуги
Жилищно-коммунальные услуги (иллюстрация). Фото: Украинское Фото
Жилищно-коммунальные услуги (иллюстрация). Фото: Украинское Фото

За 4 месяца (январь-апрель 2020 года) потребители оплатили текущие счета за жилищно-коммунальные услуги на 99,7%, включая потребленный природный газ и электрическую энергию.

Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская во время пресс-конференции в формате онлайн, организованной Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ) во вторник, 2 июня.

"Если взять те коммунальные услуги, которыми занимается наше министерство: централизованное отопление, водоснабжение и водоотведение, содержание дома, обращения с твердыми бытовыми отходами, - это уровень расчетов за 4 месяца по этим видам услуг составляет 94%. Если сравнивать с соответствующим периодом прошлого года , то в этом показатель выше: в прошлом году было только 89%. По каждой из перечисленных услуг оплата в текущем году превышает уплату в предыдущем году, и это существенное увеличение. Например, за отопление потребители рассчитались на 97%, тогда как в прошлом году было 90%", - отметила замминистра.

За период карантина (март-апрель 2020 года) население не только оплатило текущие счета, но и сократило долги. Например, долги за услуги отопления и снабжения горячей воды сократились почти на 2 млрд гривен, добавила Хоцяновская. "Карантин не стал фактором накопления долгов. Напротив, уровень расчетов повысился, если сравнивать с прошлым годом. Лучше всех рассчитались за потребленные коммунальные услуги потребители Винницкой, Сумской и Черкасской областей".

"В связи с введением антикоронавирусних мероприятий на 5 месяцев продлен срок выбора формы управления многоквартирными домами совладельцами таких домов", - подчеркнула руководитель Офиса поддержки реформ Министерства развития общин и территорий Юлия Перчук. Ранее предполагалось, что совладельцы примут решение до 1 мая 2020 года.

Всего в Украине насчитывается 180 тыс. многоквартирных домов, из них в 32 тыс. уже созданы объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

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