4.06.20 12:00 Пресс-конференция адвоката Егора Бодрова о бездеятельности Офиса Генерального Прокурора и ГБР в разрезе расследования ряда уголовных производств

4 июня 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция адвоката Егора Бодрова на тему: "Преступная бездеятельность Офиса Генерального Прокурора и ГБР в разрезе расследования ряда уголовных производств - коррупция и 1 миллиард гривен". В ходе пресс-конференции будут обнародованы документы, видео- и фотоматериалы. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.