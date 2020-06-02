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  • 4.06.20 12:00 Пресс-конференция адвоката Егора Бодрова о бездеятельности Офиса Генерального Прокурора и ГБР в разрезе расследования ряда уголовных производств
02 июня 2020, вторник, 19:03 22
Пресс-центр 2020-06-02T19:45:01+03:00
Українські Новини
4.06.20 12:00 Пресс-конференция адвоката Егора Бодрова о бездеятельности Офиса Генерального Прокурора и ГБР в

4.06.20 12:00 Пресс-конференция адвоката Егора Бодрова о бездеятельности Офиса Генерального Прокурора и ГБР в разрезе расследования ряда уголовных производств

Алина Заика

4 июня 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция адвоката Егора Бодрова на тему: "Преступная бездеятельность Офиса Генерального Прокурора и ГБР в разрезе расследования ряда уголовных производств - коррупция и 1 миллиард гривен".

В ходе пресс-конференции будут обнародованы документы, видео- и фотоматериалы.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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