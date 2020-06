В возрасте 63 лет умер барабанщик рок-группы Misfits Джоуи Имидж. Он боролся с раком печени

Бывший ударник американской рок-группы Misfits Джоуи Имидж скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщает New Musical Express со ссылкой на фейсбук-сообщество The New York Hardcore Chronicles.

Отмечается, что причина смерти не известна. По информации издания Mirror, артист боролся с раком печени и собирал средства для лечения через платформу GoFundMe. Имидж был кандидатом на пересадку печени, однако до своей операции ему дожить не удалось.

Лдоуи Имидж родился в 1957 году в Нью-Джерси. Он стал частью коллектива Misfits в 1978 году и принимал участие в записи ранних мини-альбомов "Horror Business" и "Beware", а также сингла "Night of the Living Dead". Его можно услышать на сборнике "Legacy Of Brutality".

Исполнитель ушел из группы в 1979-м после британского турне с The Damned. После этого он играл в группах Whorelords и The Undead.

В октябре 2000 года он воссоединился с группой для выступления во Форт-Лодердейле, штат Флорида, после того, как тогдашний барабанщик группы доктор Чуд в кратчайшие сроки покинул группу.

В том же году он также присоединился к другой группе основателей Horror-Punk The Undead, с которой он выступал до 2002 года.