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02 июня 2020, вторник, 17:29 186
Верховная Рада и партии 2020-06-02T18:30:03+03:00
Українські Новини
Бойко назвал правительство Шмыгаля политическими банкротами

Бойко назвал правительство Шмыгаля политическими банкротами

Ирина Дорофейчук
Кабмин, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Денис Шмыгаль
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя программу действий Кабинета Министров Украины, назвал ее "набором тезисов и пустых деклараций", а правительство под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля - "политическими банкротами".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик отметил, что программу правительства даже не внесли в зал, видимо, побоявшись жесткой критики. "Программу правительства сняли с рассмотрения, потому что поняли, что ее нельзя даже вносить в зал. Это не программа действий правительства, а просто набор тезисов и пустых деклараций", – сказал Бойко.

По его словам, в планах правительства повторяются лозунги о "курсе реформ" и "евроатлантической интеграции", которые обернулись разрушением медицины, образования, системы социальной защиты и планомерным уничтожением промышленности.

"В программе нет показателей и параметров, по которым можно определить, выполняет ли правительство поставленные цели и работает ли власть вообще. Ни слова о выполнении Минских соглашений и урегулировании конфликта на Донбассе. Все меры, которые могли бы действительно остановить конфликт, помочь объединить страну, преодолеть кризис – были проигнорированы", – подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Бойко отметил, что на фоне архисложной ситуации в стране этот "пиар-буклет" выглядит просто издевательством над гражданами.

"Ситуация в стране сложнейшая. Доплаты в размере 300% врачам, которые борются с коронавирусом, правительство выплатило только за март. Не дали денег в реальный сектор экономики и обманули с доступными кредитами предприятия – сегодня они могут получить кредит под 18% годовых, а не разрекламированные "5-7-9%". Все страны выдают беспроцентные кредиты, более того – выделяют госфинансирование отраслям. У нас же из-за бездарного правительства предприниматели, которые хотят возобновить деятельность после вынужденного простоя, не получают никакой помощи от государства. Фактически в Украине больше нет исполнительной власти. Правительство – политические банкроты. Между их презентациями и реальной жизнью в стране – огромная пропасть. При этом местную власть загнали в угол, обрезав все субвенции и трансферты местным бюджетам", – акцентировал парламентарий.

Политик подчеркнул, что стране нужна действенная программа мира и развития. "С реальными показателями прожиточного минимума, зарплат и пенсий, пониманием как этого планируется достичь, конкретными мерами по развитию промышленности и сельского хозяйства. С конкретными планами материально-технического и кадрового обеспечения медицины и образования. И с четким перечнем решений, необходимых для завершения вооруженного конфликта на востоке страны", – акцентировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Юрий Бойко также подчеркнул, что фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет поддерживать какие-либо кандидатуры на министерские кресла.

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