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02 июня 2020, вторник, 17:10 489
Судебная власть 2020-06-02T17:18:55+03:00
Українські Новини
$1 млн за пост губернатора Харьковщины и $100 тыс. за пост главы областной налоговой: задержана группа мошенни

$1 млн за пост губернатора Харьковщины и $100 тыс. за пост главы областной налоговой: задержана группа мошенников, – Фильчаков

Ирина Дорофейчук
Мошенничество, Харьковская ОГА, Прокуратура Харьковской области, Александр Фильчаков, ГНС Украины
Александр Фильчаков. Фото: khar.gp.gov.ua
Александр Фильчаков. Фото: khar.gp.gov.ua

Харьковская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в правоохранительные органы обратилась гражданка и сообщила, что группа граждан, выдавая себя за влиятельных лиц, пообещала ей помочь в лоббировании интересов и избрании в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе №179 (г. Лозовая и прилегающие районы).

За предоставление таких "услуг" злоумышленники потребовали от женщины 60 тыс. долларов США, якобы для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за депутатский мандат, а в действительности намеревались присвоить эти средства. Указанная группа граждан получила средства, но не придала указанных "услуг".

В ходе досудебного расследования установлено, что указанная группа граждан путем обмана и злоупотребления доверием пообещали другому гражданину помочь в назначении на должность председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА). За предоставление таких "услуг" они потребовали от гражданина 1 млн долларов США. Указанные средства якобы предназначались для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение. В действительности же фигуранты намеревались присвоить эти средства.

Кроме этого указаны злоумышленники пообещали помочь другому гражданину в назначении на должность председателя Государственной налоговой службы (ГНС) в Харьковской области, потребовав вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США.

Правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины двух фигурантов дела - 52-летнего и 68-летнего мужчину при получении первой части взятки в сумме 150 тыс. долларов США (часть предназначалась для назначения на должность губернатора области и часть предназначалась для назначения на должность председателя ГНС в области).

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении фигурантам мошеннических действий и избрании меры пресечения. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет следственный отдел Шевченковского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляет Управление СБУ в Харьковской области.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.


Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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