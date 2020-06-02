Когда Ткаченко назначат министром культуры, он не продолжит политику Бородянского, — Карасев

За период работы в Верховной Раде Александр Ткаченко успел эволюционировать от "медийщика" к политику, поэтому у него есть свое видение культурной политики страны, которая отличается от политики экс-главы Минкульта Владимира Бородянского. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Вадим Карасев

"Похоже должность министра культуры вскоре все же займет Александр Ткаченко. Он не станет продолжать политику Бородянского, поскольку очевидно, что у него есть свое видение как должна строиться культурная политика", - подытожил Карасев.

По его словам, подтверждают это как минимум два законопроекта, которые Ткаченко подал в Раду. Эти законопроекты положительно повлияют на креативную индустрию. В частности, подчеркнул эксперт, это закон "О медиа", который обеспечит приход Netflix и Apple в Украину и принесет дополнительные средства в бюджет.

"Ткаченко также предложил законопроект №3377, который предоставит бизнесам креативной индустрии кредитные гарантии, гранты и государственные компенсации, что фактически позволит этой сфере не обанкротиться в сложные времена", - считает эксперт.

Он также добавил, что украинская культурная отрасль после секвестра бюджета осталась с копейками. Было сокращены расходы на кино, музеи, культурные центры.

"Те деньги, которые были обещаны, Рада до сих пор задерживает. В условиях финансовой дыры в бюджете Украины, и учитывая последствия, которые имеет карантин и эпидемия для всех отраслей экономики, оба вышеупомянутые закона могут стать спасением украинской креативной индустрии", - отметил эксперт.

По мнению Карасева, новая должность станет вызовом для Ткаченко и даст возможность доказать, что он разбирается не только в "шоу-бизнесе" и медиа, но и достаточно глубоко вовлечен в аспекты культурной политики государства в целом.

"Это существенно и отличает его от того же Бородянского, или нынешней исполняющей обязанности министра культуры Фоменко, - подытожил эксперт.