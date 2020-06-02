Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому

Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" призвала президента Владимиру Зеленскому приехать и увидеть своими глазами разрушение известной когда-то Одесской киностудии, которую незаконно приватизировал член фракции "Слуга народа" и глава гуманитарного комитета Александр Ткаченко. Об этом пишут "Вести".

В официальном письме на имя президента Зеленского "Гильдия кинематографистов Одессы" описала нынешнее плачевное состояние "Одесской киностудии": "Приезжайте пожалуйста, проведите встречу с некоторыми полумертвыми кинематографистами, которых убил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко… Посмотреть на застивший кладбище на берегу Черного моря, который он (Ткаченко) организовал вместо обещанного им в 2004 году "Голливуда возле Черного моря". Кладбищу уже 15 лет и на нем похоронено много сотен кинематографистов".

Также "Гильдия кинематографистов Одессы" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с письмом, где подробно описан процесс незаконной приватизации "Одесской киностудии" народным депутатом Александром Ткаченко. Общественная организация требует наказать виновных в захвате и уничтожении "Одесской киностудии". Письмо адресовано руководителям СБУ, НАБУ, САП и ГБР.

"Ткаченко А. В. и Неверко О.Я. действуя с корыстных мотивов по предварительному сговору, сфальсифицировали соответствующие документы и совершили рейдерский захват культурного национального наследия народа Украины – Одесской киностудии", - заявили в "Гильдии кинематографистов Одессы".

После рейдерской приватизации "Одесской киностудии" господином Ткаченко государственное предприятие "Одесская киностудия художественных фильмов" было фактически уничтожено, а имущество незаконно передано третьим лицам.

"Тем самым Неверко и Ткаченко ввели в заблуждение руководство страны, что привело к незаконной приватизации и незаконного изъятия из государственной собственности в пользу частных лиц имущества ГП "Одесская киностудия художественных фильмов", то есть до фактического уничтожения государственного предприятия, и таким образом нанесли государству и обществу большой материальный и моральный ущерб. На наш взгляд перечисленные действия Неверко и Ткаченко подпадают по признаки преступления, предусмотренных статьями 190,191, 233,364, 366 Уголовного кодекса Украины", - сообщает в письме на имя Зеленского общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы".

Ранее стало известно, что трудовой коллектив государственного предприятия "Украинская студия хроникально-документальных фильмов (ГП "Укркинохроника") обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия "Укркинохроника".

Трудовой коллектив ГП "Укркинохроника" поддержали ряд общественных организаций с призывом остановить рейдерский захват предприятия. В частности, отдельное письмо-обращение к президенту Зеленскому подписали руководители общественных организаций "Ассоциация фотохудожников Украины", "Киев Мистецький", "Исторический Киев", "Стародавний Киев".

Источники в Министерства культуры и информационной политики сообщают, что попытка Ткаченко захватить объекты ГП "Укркинохроника" связаны с частными интересами Ткаченко в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО "Одесская киностудия", двух кинопрокатных компаний и сети кинотеатров "Линия кино". С 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал девелопер-застройщик (SAGA Development) Андрей Ваврыш. Более двух лет Ткаченко и Вавриш совместно занимаются кинобизнесом.