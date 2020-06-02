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  • ОПГ Илюхи и Журавля: СМИ рассказали, кто и почему устроил массовую перестрелку в Броварах
02 июня 2020, вторник, 13:30 1054
Происшествия 2020-06-02T14:00:01+03:00
Українські Новини
ОПГ Илюхи и Журавля: СМИ рассказали, кто и почему устроил массовую перестрелку в Броварах

ОПГ Илюхи и Журавля: СМИ рассказали, кто и почему устроил массовую перестрелку в Броварах

Ирина Дорофейчук
Криминальный авторитет, Бровары, Массовая перестрелка, Сергей Илюхин, Виктор Журавлев
Перестрелка в Броварах. Фото: Youtube
Перестрелка в Броварах. Фото: Youtube

К организации массовой перестрелки в г. Бровары (Киевская область) вероятно причастны местные криминальные авторитеты Сергей Илюхин ("Илюха") и Виктор Журавлев ("Журавль"). "Серый" рынок перевозок приносит их организованной преступной группе (ОПГ) больше 100 млн гривен в год.

Об этом сообщило интернет-издание Вести.

По данным издания, группировкой руководит Илюха. Он собирает деньги с нелегальных перевозчиков, а также контролирует подпольные залы игровых автоматов, "крышует" наркоторговлю и проституцию. Его ближайший "бизнес-партнер" - Журавль. Массовую перестрелку они устроили, чтобы "наказать неугодных и показать, кто на самом деле контролирует город и перевозки".

"Илюха давно себя возомнил "царьком" Броваров и ведет себя соответственно. ОПГ Илюхи и Журавля запугивает всех неугодных местных бизнесменов и предпринимателей, иногда дело доходит до физической расправы и порчи имущества", - говорится в материале.

Например, в августе 2019 года они фигурировали в деле о поджоге автобусов у станции метрополитена "Лесная" в Киеве. Вместе с другими броварскими боевиками - Алексеем Довгополовым, Николаем Галициным и Олегом Яременко - они хотели запугать неугодного перевозчика и заставить его платить дань. "Хотя у полиции есть все информация и об исполнителях и об организаторах, это дело до сих пор так и не было раскрыто", - написало издание.

По версии автора материала, перестрелка возле жилых домов в 7:00 - следствие безнаказанности и "крыши" банды в руководстве местной полиции: "Либо Илюха и Журавель, опьяненные "бандитской властью" утратили связь с реальностью, или же эти криминальные авторитеты имеют свою "крышу" в правоохранительных органах и уверены, что избегут любого наказания".

Как сообщалось ранее, 29 мая, около 7:00 в Броварах (Киевская область) порядка 100 человек устроили перестрелку. Задержан 21 подозреваемый, избирается мера пресечения. В полиции ряд высокопоставленных региональных руководителей отстранены от обязанностей. Введен план-перехват.

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