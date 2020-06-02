Примененная украинскими судом и агентством АРМА процедура спецконфискации активов корпорации АИС для возмещения убытков кредитора открывает новую страницу в отношениях Украины с инвесторами и защите прав кредиторов.

Об этом пишут журналисты Delo.ua, анализируя итог более чем 10-летней истории о взыскании кредитных долгов одиозных экс-регионалов Дмитрия Святаша и Василия Полякова перед входящим в международную финансовую группу BNP Paribas Укрсиббанком.

"Решением по делу АИС создан прецедент наказания гибридных политиков, которые, прикрываясь статусом нардепа, творят бесчинства. Вор должен сидеть в тюрьме, долги должны быть возвращены. Делом АИС занимались Антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований, частью дела — Генпрокуратура и Национальная полиция. Десятилетняя история мошенничества и махинаций бенефициаров АИС дала о себе знать", — пишут авторы материала, подытоживая финал позорной для инвестиционного имиджа Украины истории. Во времена владычества "регионалов" о вопиющем поведении бенефициаров корпорации АИС рассказывал французский посол, ведь BNP Paribas — материнская структура Укрсиббанка, "родом" из Франции. Банкиры писали коллективные письма о махинациях Святаша и Полякова.

Как отмечают журналисты, на фоне этой истории довольно ироничными, и даже издевательскими выглядели многолетние призывы украинских властей об инвестировании в украинскую экономику и расширении кредитования бизнеса и населения.

"Воздух сотрясали, но деньги банку никто не возвращал. — пишут авторы, — При Порошенко воз с места тоже не особо активно сдвигался. Дело длилось так долго, что его, развернутое описание занимает много страниц. Группа DCH даже официально призывала власть лишить бенефициаров АИС политической неприкосновенности и вскрывала факты злоупотреблений Святашем статусом депутата Верховной Рады Украины, который "регионал" использовал для уклонения от уплаты налогов, давления на суды, органы прокурорского надзора и правопорядка".

Эксперты, как и журналисты единодушно назвали знаковым решение Днепровского суда Киева о применении процедуры спецконфискации активов АИС для компенсации потерь кредитора. А позиция АРМА в этом процессе, по их мнению, демонстрирует, что государство Украина способно защитить интересы добропорядочного бизнеса и инвесторов.

"Возмещение убытков, нанесенных потерпевшему ООО "Украинская металлургическая компания"… …осуществить за счет средств, от реализации конфискованного имущества Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), а оставшуюся часть зачислить в собственность государства. Вещественные доказательства по делу, к которым применена спецконфискация, переданы в собственность государства", — сказано в судебном вердикте о возмещении убытков кредитора на сумму свыше 2,288 млрд грн.

Этим решением суда подтверждено применение процедуры специальной конфискации активов группы АИС, которыми распоряжается АРМА, а управляет уполномоченная компания. Средства, вырученные от продажи этого имущества, возместят кредитору ущерб, нанесенный за более, чем 10 лет существования задолженности.

"АРМА в деле АИС доказало, что эта структура дееспособна, а инструменты защиты добросовестных предпринимателей эффективны. Решение суда дает положительный сигнал всем, кто надеется привлечь к ответственности злонамеренных должников. Бизнес видит, что власть повернулась к нему лицом", — прокомментировал исход процесса аналитик Владимир Цыбулько.

Его коллега Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, отмечает, что АРМА, как эффективный инструмент защиты интересов государства, кредиторов и инвесторов, будет регулярно подвергаться нападкам тех, кто хочет увильнуть от ответственности: "Президент Украины и его команда держат курс на создание в нашей стране инвестиционного пространства, куда можно вкладывать деньги. Судебное решение по возврату долгов АИС доказывает: АРМА может играть ключевую роль в выполнении связанных с этим курсом задач — в защите прав инвесторов и возмещении ущерба, нанесенного экономическими преступниками. Именно поэтому АРМА всегда будут атаковать все те, кому правоохранители наступили на хвост", — подытожил Карасев.

Созданные АРМА и судом прецеденты — четкий сигнал потенциальным инвесторам, что их интересы будут защищены на уровне государства: "Наказывая недобросовестных заемщиков из АИС, суд работал на международный имидж Украины. Ведь процесс связан с возвратом денег, украденных у BNP Paribas — крупнейшей финансовой группы Европы. Думаю, этот опыт привлечения к ответственности зарвавшихся заемщиков пригодится всем иностранным банкирам и другим инвесторам, работающим в Украине", — прокомментировал исход процесса популярный блогер Кирилл Сазонов.