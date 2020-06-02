Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров

Сегодня ночью умер украинский музыкант, обладатель премии в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины", джазмен Руслан Егоров. Об этом сообщила его сестра Илона Ковальчук на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Сестра Руслана Егорова сообщила, что он позвонил ей ночью и сообщил, что плохо себя чувствует. Но спасти жизнь музыканта врачам не далось.

"Я приехала к нему ночью через 15 мин после его звонка, но было уже поздно, уже через 3 минуты, пока я вызвала ему скорую, он не брал трубку и больше я его не слышала", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, Руслан Егоров умер в результате сердечного приступа.

Когда состоится прощание с Русланом Егоровым, родные сообщат позже.

Руслан Егоров был вокалистом и играл на клавишных в украинском джазовом коллективе "Квартет Руслана Егорова". Он был основан в 2010 году. Музыкант был известен своим авторским исполнением классических джазовых произведений.

Джазмен Руслан Егоров получил премию в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины", а также был почетным участником международных фестивалей "Alfa Jazz Fest", "Koktebel Jazz Fest", "Jazz in Kiev".

Последний альбом коллектива под названием Once in Chestnut Town вышел в 2017 году.