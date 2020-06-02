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02 июня 2020, вторник, 11:21 13
СМИ 2020-06-02T11:21:01+03:00
Українські Новини
Лицом кампании #Журналісти_Важливі стала молодая телевизионщица из Тернополя

Лицом кампании #Журналісти_Важливі стала молодая телевизионщица из Тернополя

Петр Стуженко
СМИ, Телевидение, Пресса, НСЖУ, Томиленко

"Наша работа - быть на информационной передовой", - убеждена тернопольская журналист Яна Шайнюк. Именно Яна, студентка и журналист телевизионного канала "TV-4" из Тернополя, стала лицом информационной кампании НСЖУ #Журналісти_Важливі, информирует портал НСЖУ. Именно она - девушка с микрофоном в маске, фото которой напоминает: даже во времена эпидемий журналисты так же выполняют свою работу.

В комментарии НСЖУ Яна говорит: работа в условиях карантина вызвала не страх, а ответственность:
"Военные - на передовой войны, медики - на передовой борьбы с коронавируса. А наша работа - на передовой донесения информации. Мы чувствовали большую ответственность перед людьми, ведь информация должна быть оперативной и проверенной. Появилось много новых терминов, с которыми люди до сих пор не сталкивались, поэтому всегда старались все максимально доступно объяснить и не упустить деталей".
Журналистика для нее - работа, без которой не может представить и дня, поэтому и считает своим призванием.
"Многие люди думают, что работа журналистов - это подходить с микрофоном к людям и задавать вопросы, якобы ничего сложного. Это не так. Быть журналистом - это уметь искать темы, анализировать информацию и быть осведомленным во всем, ведь именно мы сообщаем людям последние новости, а чтобы донести их правдиво, объективно и интересно, нужно потратить много времени и сил. Работа СМИ не только важна, она необходима", - убеждена Яна Шайнюк.

О журналистике, говорит, мечтала чуть ли не с детства. А телевидение привлекло тем, что оно передает эмоции полнее, чем, скажем, газета или радио.
Она добавляет: обожает бешеный ритм жизни и не может сидеть на одном месте, поэтому журналистика подходит ей идеально.
Карантин внес свои коррективы в работу телеканала. Журналисты работали в режиме дежурств, поэтому было непривычно, что так мало людей в ньюзруме. Не хватало и живого общения, ведь большинство комментариев записывались в режиме онлайн. Но из всех рабочих моментов, говорит Яна, самым запоминающимся стал сюжет о воспитанниках спортивной школы, которые занимаются онлайн со своими тренерами.
Фото, на котором Яна позирует в маске и с микрофоном, сделали в последние дни марта, специально к рассказу НСЖУ о работе во время карантина ведущего тернопольского телеканала "TV-4".
Сейчас девушка работает репортером отдела новостей и информации, а еще ведущей программы "Тернопольская погода". Работу совмещает с учебой в университете по индивидуальному плану.
В Национальном союзе журналистов убеждены, что внимание граждан следует обращать на сложные реалии журналистской профессии, к пониманию миссии профессиональной журналистики. И информационная кампания #Журналісти_Важливі, которую НСЖУ начал накануне 6 июня, является поводом работникам СМИ искренне гордиться выбранной профессией.
Председатель НСЖУ Сергей Томиленко рассказывает, что идея кампании возникла во время наработки программы антикризисных мер поддержки медиа, ведь опасность эпидемии и введены ограничительные карантинные меры существенно ухудшили условия труда журналистов. Поэтому важно подчеркивать обществу, почему стоит ценить и поддерживать журналистов и журналистику.

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