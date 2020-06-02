подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 июня 2020, вторник, 11:14 116
Общество 2020-06-02T11:30:02+03:00
Українські Новини
Проститься с композитором Скориком можно будет в Киеве и Львове

Проститься с композитором Скориком можно будет в Киеве и Львове

Валерия Драгомирова
Смерть, Композитор, Мирослав Скорик
Мирослав Скорик. Фото: Радио Свобода
Мирослав Скорик. Фото: Радио Свобода

Проститься с известным украинским композитором Мирославом Скориком, который умер 1 июня, можно будет в Киеве и Львове.

Об этом сообщили "Радио Свобода" в концертном агентстве UKRArtists.

"Легендарный композитор Мирослав Скорик ушел из жизни на 82-м году в Киеве. Прощание в среду, 3 июня, в Киеве в 11:30 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (Левобережная). Во Львове - в четверг, 4 июня, в Соборе Святого Юра, тоже в 11:30. Захоронение в пятницу, 5 июня, Лычаковское кладбище", - сообщили в агентстве.

1 июня на 82-м году жизни умер известный украинский композитор и музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии имени Шевченко, обладатель нескольких орденов за заслуги Мирослав Скорик.

Скорик - автор многих камерно-инструментальных произведений, нескольких балетов и оперы "Моисей", международную премьеру которой профинансировал Ватикан.

Самой известной композицией Мирослава Скорика является "Мелодия", которую называют духовным гимном Украины. Музыка маэстро звучит в более чем 40 фильмах, среди которых, в частности, картина Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Больше новостей о: Смерть Композитор Мирослав Скорик

В мае госбюджет недополучил 1,6 млрд
Количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшается второй день подряд
Новости
Клиенты «Днепрогаза» могут передать показания счетчиков с фото через Viber 11:22 Пресс-релиз
Лицом кампании #Журналісти_Важливі стала молодая телевизионщица из Тернополя 11:21
Кабмин хочет ввести единый электронный билет для железной дороги и метро в Киеве, но подробностей не сообщает 11:15
Рубль упал в киевских обменниках сегодня 11:15
Проститься с композитором Скориком можно будет в Киеве и Львове 11:14
больше новостей
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации 19:52
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
На этой неделе Рада рассмотрит программу деятельности правительства и законопроект о "ворах в законе" 05:15
Минирование моста Метро. ФОТО:
Выстрелы, собака и снайперы: появилось видео, как задерживали киевского "минера" 23:12
больше новостей
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили 20:03
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
больше новостей
В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает падать
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok