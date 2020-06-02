Проститься с композитором Скориком можно будет в Киеве и Львове

Проститься с известным украинским композитором Мирославом Скориком, который умер 1 июня, можно будет в Киеве и Львове.

Об этом сообщили "Радио Свобода" в концертном агентстве UKRArtists.

"Легендарный композитор Мирослав Скорик ушел из жизни на 82-м году в Киеве. Прощание в среду, 3 июня, в Киеве в 11:30 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (Левобережная). Во Львове - в четверг, 4 июня, в Соборе Святого Юра, тоже в 11:30. Захоронение в пятницу, 5 июня, Лычаковское кладбище", - сообщили в агентстве.



1 июня на 82-м году жизни умер известный украинский композитор и музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии имени Шевченко, обладатель нескольких орденов за заслуги Мирослав Скорик.



Скорик - автор многих камерно-инструментальных произведений, нескольких балетов и оперы "Моисей", международную премьеру которой профинансировал Ватикан.



Самой известной композицией Мирослава Скорика является "Мелодия", которую называют духовным гимном Украины. Музыка маэстро звучит в более чем 40 фильмах, среди которых, в частности, картина Сергея Параджанова "Тени забытых предков".