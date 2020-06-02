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02 июня 2020, вторник, 10:55 101
Верховная Рада и партии 2020-06-02T11:15:01+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко хочет, чтоб Рада обязала открыть КПВВ на Донбассе

Платформа Бойко хочет, чтоб Рада обязала открыть КПВВ на Донбассе

Павел Твердохлиб
Бойко, Донбасс, Заявление, КПВВ, ОП-ЗЖ
Заявление партии ОП-ЗЖ.
Заявление партии ОП-ЗЖ.

Народные депутаты от Оппозиционной платформы – За життя зарегистрировали проект Постановления №3570, которым предлагают одобрить текст Заявления Верховной Рады Украины о необходимости срочного возобновления работы контрольных пунктов въезда/выезда в Донецкой и Луганской областях, говорится на официальном портале партии.

В проекте Заявления отмечается, что уже более двух месяцев на востоке Украины не работают пункты въезда/выезда между контролируемой и неподконтрольной территориями Украины.

"Всё это время граждане Украины, проживающие по ту сторону линии соприкосновения, буквально изолированы, брошены на произвол судьбы, оставлены один на один с существующими проблемами, которые усугубляют проблемы, связанные с коронавирусной болезнью COVID-19", – акцентируют оппозиционеры.

"Верховная Рада Украины считает, что ослабление карантина должно касаться всей страны и всех её граждан. Власть должна дать возможность людям получить свои законные выплаты, более качественную медицинскую помощь, увидеться с родными и близкими. Только так мы сможем предотвратить гуманитарный кризис на временно неподконтрольных территориях Украины. Достижение мира, защита людей и восстановление единства страны – основная задача власти и украинских политиков!" – говорится в проекте Заявления Верховной Рады.

В связи с этим народные депутаты от фракции Оппозиционной платформы – За життя предлагают парламенту призвать Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Командующего Объединенных сил:

- принять меры для восстановления работы контрольных пунктов въезда/выезда в Донецкой и Луганской областях;

- провести переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске и добиться разблокирования работы контрольных пунктов въезда/выезда со стороны неподконтрольной территории Украины;

- организовать работу контрольных пунктов въезда/выезда в усиленном режиме с целью обеспечения как можно более быстрого пересечения линии разграничения населением, которое в этом нуждается.

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