Политтехнолог Охотин пояснил, почему бюджет недополучает налоги, а конвертцентры возвращаются

Украинская экономика зависима от поступлений от налоговой и таможни. И чем меньше денег из налоговой и таможни будет идти в общую кассу, тем меньше их будет на выплату пенсий и доплат медикам, постройку дорог и больниц. Зато больше "мерседесов" смогут покупать "дорогие друзья" Владимира Зеленского. Об этом в своем блоге пишет политтехнолог Петр Охотин.

"Бюджет начал недополучать доходы. Берем официальную статистику за май: в общий фонд государственного бюджета поступило 43,2 млрд грн налоговых платежей. Иными словами - 91,5% от показателя 2019 года. Это 109% выполнения плана, скажут эксперты. Да, но это 109% выполнения уменьшенного Марченко плана. И 73,7% от того, который был раньше", - отметил Петр Охотин.

По его мнению, скорее всего, в ближайшее время план по сбору налогов будет компенсироваться платежами из госбанков и "Нафтогаза". А схематоз с НДС и акцизов работать на "тень".

Петр Охотин также рассказал, что именно произошло в налоговой после снятия Сергея Верланова 24 апреля и прихода на должность главы налоговой Алексея Любченко.

"27 апреля Михаил Титарчук, который был назначен и.о. председателя ГНС, отключает систему СМКОР. Бухгалтеры знают ее как "Систему мониторинга соответствия налоговых накладных / расчетов корректировки критериям оценки степени рисков". Иными словами: если алгоритм системы видит, что налоговая накладная является рискованной, искусственный интеллект отправляет ее на проверку. Налоговики должны проверить ее и отчитаться. Таким образом, стало труднее уклоняться от налогов. Остановка системы СМКОР стала "зеленым светом" для старых-добрых конвертационных центров. В народе известных как "обнал", - отметил в своем блоге политтехнолог Петр Охотин.

Он также сообщил, что 29 апреля был назначен председателем ГНС Алексей Любченко, а система конкурсов на главу ГНС просто "растворилась" с помощью специального пункта, который пролоббировал министр Сергей Марченко. "Система конкурсов была просто уничтожена. На подачу и сбор документов было выделено три дня. Скорее всего, таким образом, просто отсекались "непосвященные" в увольнении Нефьодова и Верланова", - пишет Петр Охотин.

Эксперт объяснил, что план доходов для налоговой по инициативе Марченко был уменьшен с 58 млрд. до 39 млрд. грн.

"Что имеем в "сухом остатке"? Медиавойна "Уманский против Верланова" закончилась, как только Уманский получил должность заместителя главы Офиса Президента, а Любченко возглавил ГНС", - отметил Петр Охотин, а после резюмировал – основной ценой вокврата старых схем в налоговой и на таможне для президента будет существенное падение рейтинга.