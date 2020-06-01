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  • Михаил Майман собрался на выборы и обвинил Киву в организации вооруженного нападения
01 июня 2020, понедельник, 16:57 465
Политика 2020-06-01T17:15:02+03:00
Українські Новини
Михаил Майман собрался на выборы и обвинил Киву в организации вооруженного нападения

Михаил Майман собрался на выборы и обвинил Киву в организации вооруженного нападения

Елена Новикова
Илья Кива. Фото: Facebook
Илья Кива. Фото: Facebook

Ветеран Михаил Майман заявил, что нападение на него организовал народный депутат Илья Кива. Об этом Майман написал на своей фейсбук-странице.

Как ранее сообщалось, 29 мая в центре Киева, на улице Большая Васильковская 62/64, группа вооруженных людей напала на Маймана. Он опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором видно, как нападавшие его избили, после чего скрылись. По словам ветерана, ими руководил Владимир Тесля, известный в криминальных кругах по прозвищу "Француз".

Майман написал, что Кива нанял людей Тесли в ответ на намерение Маймана  баллотироваться на выборах по 208 округу. "Причиной нападения криминального авторитета "Француза" стало мое желание принять участие в выборах по 208 округу. Заказал провокацию нардеп и мой "старый друг" Илья Кива...Во время стычки Тесля прямо так и сказал, что он передает привет от Кивы", — написал ветеран.

Он напомнил, что Тесля "обычный бандит и наемник", который уже не раз нападал на людей по заказу. При этом Майман заверил, что Киве не удастся его запугать: "Теперь я точно буду участвовать в выборах, и Кива больше не спрячется от меня за стенами Рады или депутатским мандатом".

Напомним, 22 января 2020 года в одном из ресторанов Киева нардеп Илья Кива подошел к добровольцу Майману и ударил его головой, после чего получил ответный удар рукой в лицо. В результате нападения ветеран получил сотрясение мозга и перелом носа. Офис генпрокурора открыл в отношении Кивы уголовное дело по статье 122 УК — умышленное средней тяжести телесное повреждение.

20 мая в интервью Майман сообщил, что Кива скрывается от следствия по делу, прикрываясь карантином, а также рассказал криминальные подробности "службы" нардепа в зоне АТО в 2015 году. Он сообщил, что Кива не участвовал ни в одном бою, вместо этого наладил бизнес на контрабанде: "Он поставил бойцов на блокпосту в Бахмуте со словами: с этого дня проезд дизеля, бензина на ту сторону – 100 тысяч гривен. Было написано заявление в ДБР, в военную прокуратуру, были даны показания бойцами. Есть фотографии, есть масса всего, что скоро уже, я думаю, будет показано общественности. Насколько я знаю, готово уже не одно подозрение… Задайте солдату вопрос, кто Киву на фронте видел? Никто его не видел. Пришел в АТО, чтобы как-то пролезть в МВД. Человек переобулся … это не доброволец". 

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