Кейс Коронавірус_інфо: как создать паблик, который читает вся страна

Проект Коронавірус-інфо стал самым успешным коммуникационным кейсом в стране. Сейчас на него подписано более 3,5 млн пользователей в мессенджер Viber, и более 849 тыс. - в Telegram. Создала его группа волонтеров из Института когнитивного моделирования. Сооснователь института Виктор Березенко рассказал с чего начинался этот проект и как им удалось наладить эффективное сотрудничество с Министерством охраны здоровья в самый разгар эпидемии.

Об этом сообщило интернет-издание Факты.

"Мы понимали, что после первого заболевшего страну охватит паника и вряд ли появится системная и понятная коммуникация, которой можно доверять. Как правило, мы в любых ситуациях занимаем проактивную позицию. Именно поэтому мы предложили свою помощь. Команда нашего института разработала общую стратегию коммуникационного проекта, видение того, какой должна быть эффективная и понятная связь с людьми. Со своими идеями мы обратились напрямую в Минздрав и достаточно оперативно включились в работу. Уже 5 марта Коронавірус_інфо появился в Telegram и 20 марта в Viber", - пояснил Березенко.

Работа с государственными органами имеет много нюансов. Особенно, учитывая, что с такими кризисами как сейчас: пандемией и карантином, в наше время еще никто не сталкивался.

"Мы поставили перед собой конкретную задачу: создать понятную и надежную информационную площадку для украинцев. На деле формат коммуникации оказался очень востребованным. Буквально за первый месяц работы каналы начали читать миллионы людей. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с компаниями Google, Facebook, Viber, Telegram. Круто, что проект показал возможности синергии с властью, – поддержка вице-премьер-министра Федорова и Минцифры дала сильный толчок проекту. В какой-то момент Telegram опубликовал рейтинг лучших в мире сообществ по Коронавирусу, где мы были на 6-й позиции", - сказал сооснователь института.

Главное - общаться со своей аудиторией

На людей со всех сторон обрушилась тонны фейковой информации, поэтому нужна была не только свежая форма подачи информации, но и информация правдивая, проверенная. Канал публикует только верифицированные данные.

Промежуточные результаты работы проекта

За время работы удалось привлечь внимание к проекту. Так за 2,5 месяца на Коронавірус_інфо в Telegram подписалось более 835 тыс. пользователей. Это более 18% от всей аудитории этого мессенджера в Украине. За один день публикации охватывают в среднем 2,9 млн пользователей, а средний охват одной публикации составляет около 497 тыс. В Украине еще не было таких крупных Telegram-каналов.

В Viber проект Коронавірус_інфо также значительно опережает другие украинские сообщества в этом мессенджере. Сейчасна канал подписано более 3,5 млн пользователей или 16% всей активной аудитории Viber в Украине. "По количеству читателей мы обгоняем 5 самых крупных украинских Viber-сообществ вместе взятых", - подчеркнул Березенко.

В результате информирования населения об угрозе коронавируса и данных о распространении эпидемии в последнее время, наметились некоторые позитивные тенденции:

увеличилась осведомленность граждан о работе Минздрава и правительства;

в целом снизился страх глобальной эпидемии;

выросла осведомленность об основных способах профилактики инфекции;

уменьшилось количество обращений по номеру 103, когда такая помощь не нужна.

Звезды - способ донести свою мысль

Отдельным большим направлением работы в рамках Коронавірус_інфо сталопривлечение звезд и лидеров мнений. "Таким образом, мы донесли важную информацию до многомиллионной аудитории, которая следит за украинскими знаменитостями", - уточнил Березенко.

Кроме этого, в рамках проекта привлекались к сотрудничеству партнеры. Многие компании подключились к организованной Институтом когнитивного моделирования кампании #Підтримуюлікарів. Например, Uber бесплатно перевозил медицинских работников в 7 городах. Большую информационную поддержку оказали Google и Facebook.

Чат-бот Иван Маск и Минздрав в ТикТок

Еще один удачный проект - это Чатбот Минздрава - Иван Маск. "Нам удалось его перезапустить в 3 мессенджерах при поддержке Unicef, и теперь он предоставляет актуальную информацию о коронавирусной болезни. У бота можноспросить о статистике заболеваемости, запросить обновленную информацию о карантине, узнать телефоны горячих линий. Иван советует, как защитить себя и близких, и как действовать в различных ситуациях, связанных с коронавирусом. Мы стараемся, чтобы все, что мы делаем было полезным для людей", - сказал Березенко.

Спрос на коронавирусный контент есть и на ТикТок. Там на аккаунт проекта подписано 11 тыс. пользователей.

Команда Коронавірус_інфо

Всю эту работу выполняет команда Института когнитивного моделирования. Основные направления работы нашей "суперорганизации" - это политические и социальные технологии, социологические исследования, диджитал, социальная и корпоративная психология и международные проекты. Мы не занимаемся продвижением коммерческих продуктов. Мы работаем с идеями, месседжами, разного рода социальными и политическими проектами. Даже если мы сотрудничаем, например, с Uber, то это касается каких-то социальных проектов.

Одна из наших целей в государственной коммуникации - наладить диалог между государственными органами, политикумом и обществом. Это то, чего, по нашему мнению, очень не хватает в Украине. Когда политикум и общество будут лучше понимать друг друга, это, пускай немного, но изменит жизнь к лучшему. Нас можно сравнить с симфоническим оркестром. Множество разных инструментов, но под руководством компетентного дирижера произведение звучит великолепно.

К слову, 30 мая состоится онлайн-концерт в поддержку благотворительного музыкального марафона Сміливе серце, посвященного украинским медикам, которые борются с коронавирусом.