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01 июня 2020, понедельник, 11:23 66
Экономика 2020-06-01T12:00:02+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, тогда как в Европе она снизилась

Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, тогда как в Европе она снизилась

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 1 июня увеличилась на 71,2%, или на 570,25 гривен/МВт-ч до 1 371,39 гривны/Мвт-ч по сравнению с 25 мая.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

В свою очередь за аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 1,1%, или на 18,32 гривны/Мвт-ч до 1 612,86 гривен/Мвт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (45,82 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (2,99 евро/ МВт-ч) в 15,3 раза, в Швеции (7,73 евро/ МВт-ч) - в 5,9 раза, в Дании (10,10 евро/ МВт-ч) - в 4,5 раза, во Франции (8,68 евро/ МВт-ч) - в 5,3 раза, в Германии (6,07 евро/ МВт-ч) - в 7,6 раз, и Австрии (8,7вро/ МВт-ч) - в 5,3 раза.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 4,1%, или на 0,87 евро/МВт-ч до 21,94 евро/МВт-ч (656,6 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 1 июня).

Как сообщали Українські Новини, ранее ДТЭК Ахметова обвинили в дестабилизации рынка электроэнергии.

В свою очередь ДТЭК потребовал от НКРЭКУ расследовать манипуляции на рынке электроэнергии и указал на виновных в кризисе.

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