Виталий Нестор представляет "Новую стратегию Киева" (онлайн)

Сегодня, ко Дню города, проходит онлайн-презентация Новой стратегии Киева. Как заявил председатель столичного отделения "Батькивщины" Виталий Нестор, стратегия была разработана политической командой партии вместе с лучшими экспертами в сфере развития городов. "Это не просто новая стратегия для Киева. Это новая философия управления городом", - отметил потенциальный кандидат в мэры от ВО "Батькивщина". Также Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работе над стратегией, которая доступна на сайте kyiv2040.com. Посмотреть презентацию "Новой стратегии Киева" можно онлайн: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HoqVtbJVd9I" frameborder="0" allowfullscreen>