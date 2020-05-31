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31 мая 2020, воскресенье, 13:51 442
Политика 2020-05-31T14:30:01+03:00
Українські Новини
Виталий Нестор представляет "Новую стратегию Киева" (онлайн)

Виталий Нестор представляет "Новую стратегию Киева" (онлайн)

Ярина Вацяк

Сегодня, ко Дню города, проходит онлайн-презентация Новой стратегии Киева.

Как заявил председатель столичного отделения "Батькивщины" Виталий Нестор, стратегия была разработана политической командой партии вместе с лучшими экспертами в сфере развития городов.

"Это не просто новая стратегия для Киева. Это новая философия управления городом", - отметил потенциальный кандидат в мэры от ВО "Батькивщина".

Также Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работе над стратегией, которая доступна на сайте kyiv2040.com.

Посмотреть презентацию "Новой стратегии Киева" можно онлайн:

 

 

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