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31 мая 2020, воскресенье, 12:27 522
Общество 2020-05-31T14:30:01+03:00
Українські Новини
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города

Ярина Вацяк
Виталий Кличко, День города, День Киева, День Киева 2020

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города

"Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!", - написал Кличко у себя в Facebook.

Мэр Киева также разместил в Facebook оригинальный видеоролик, посвященный празднику.

На кадрах: виды Киева – парки, мосты, муралы - и обычные люди, которые напевают полюбившуюся многим песню "Як тебе не любити, Києве мій!". Но изюминка видеопоздравления – в конце ролика, где словам песни Виталий Кличко по видеочату учит известного актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварцнеггера.

"Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное", - написал мэр Киева в комментарии к видео.

 

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