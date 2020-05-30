подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 мая 2020, суббота, 21:44 458
Общество 2020-05-30T23:00:02+03:00
Українські Новини
Аллея Славы в Буче - в СМИ показали, каким будет новый мемориальный комплекс

Аллея Славы в Буче - в СМИ показали, каким будет новый мемориальный комплекс

Ярина Вацяк

В Буче ко Дню Независимости откроют Аллею Славы - это будет мемориальный комплекс в честь Героев АТО. Сюда будут приходить родные и знакомые погибших, ученики школ, жители общины и соседи, чтобы поблагодарить тех, кто защищал украинскую землю на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Анатолий Федорук, пишет Big Kyiv.

По его словам, мемориал будет "символом памяти и боли, несокрушимого духа украинский, отдавших жизнь за сохранение суверенитета и целостности Украины".

Аллею Славы планируют расположить рядом с Чернобыльским сквером, напротив Центрального дома культуры. Таким образом, она станет продолжением чествования мужества в разные времена, отмечает мэр.

На аллее разместят портреты Героев местной общины, фотографии и карты крупнейших сражений войны на Донбассе.

"Мы платим высокую цену, война забирает лучших сынов Украины, и наша задача изучить и помнить каждого из Героев", - добавляет Анатолий Федорук.

Процедуру закупки скульптуры уже объявлено, готовится проектно-сметная документация по обустройству этого знакового места, а власти города ждут предложений и замечания, чтобы это место Славы стало особенным для каждого жителя и гостя.

Больше новостей о:

Семья президента Зеленского задекларировала 28 млн гривен, семь часов от мировых брендов
Первого из задержанных за стрельбу в Броварах арестовали на 60 дней
"Укрзализниця" открыла продажу билетов на поезда западного направления
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok