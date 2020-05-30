В конце июля откроют новый корпус "Охмадета"

Новый лечебный корпус Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев), по делу о котором сообщили три подозрения, будет открыт к концу июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Мы обещали отделение в июне. Понимаем - коронавирус и здесь испортил нам планы. Однако надо современное отделение "Охматдета" открыть летом", - говорится в нем со ссылкой на слова Президента Владимира Зеленского в ходе селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с членами правительства и правоохранительных органов.

Отмечается, что министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что открытие можно будет осуществить в конце июля.

"Из-за карантинных ограничений перенесено открытие нового корпуса больницы "Охматдет", хотя там и закончили основные строительные работы. Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что открытие можно будет осуществить в конце июля", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Зеленский сообщил, что новый лечебный корпус Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев) будет открыт 1 июня.