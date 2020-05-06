Хищения в "Охматдете". По делу о строительстве корпуса сообщили три подозрения

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшей руководительнице государственного предприятия "Укрмедпроектстрой" о подозрении в злоупотреблении при строительстве корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", передают Українськi Новини.

"По согласованию прокуроров САП, детективами НАБУ сообщено о подозрении трем лицам, среди которых бывшая руководительница ГП "Укрмедпроектстрой", бывший руководитель частного предприятия - генподрядчик и директор коммерческой организации - подрядчик, злоупотребления которых при проведении закупки инженерного и технического оборудования при строительстве современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в 2012-2013 годах нанесли ущерб на сумму свыше 30 млн гривен", - сказано в нем.

Досудебное расследование установило, что "Укрмедпроектстрой" за бюджетные средства заказал у частного предприятия инженерное и техническое оборудование (в частности, лифты и модули тепловых пунктов) для строительства и оснащения "Охмадета".

Согласно условиям заключенных договоров, государственное предприятие провело расчеты с генподрядчиком путем 100% авансирования, что составляло более 30 млн гривен, однако в дальнейшем указанное инженерное и техническое оборудование не было поставлено и отсутствует до сих пор.

Несмотря на отсутствие оборудования, в 2013 году руководитель государственного предприятия (до этого она была директором предприятия - генподрядчика) подписала расходные накладные, согласно которым учреждением якобы принято от генподрядчика указанное оборудование, за которое уже были выплачены авансовые платежи в полном объеме.

В дальнейшем указанными лицами совершено также ряд действий, направленных на сокрытие непоставки и отсутствия оборудования.

Действия бывшей главы "Укрмедпроектстроя" квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 (злоупотребление властью или служебным положением, служебный подлог) Уголовного кодекса.

Бывшему и действующему руководителям частных коммерческих учреждений сообщено о подозрении по тем же статьям.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре Государственное предприятие "Укрмедпроектстрой" договорилось с компанией "Риола-Модуль" (Вышгород, Киевская область) о достройке нового корпуса национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев) за 792,49 млн гривен.



Кроме того, одесских чиновников подозревают в присвоении 7 млн гривен, предназначенных детям.