Ветеран АТО Майман обвинил в нападении на него Владимира Теслю, известного в узких кругах по кличке Француз

Вчера центре Киева, на улице Большая Васильковская 62\/64, произошло нападение на ветерана АТО. Человеком, на которого было совершено покушение, оказался известный патриот Михаил Майман. По словам активиста, нападавшие на него люди - вооруженная группа Владимира Тесли. О том, что на него совершили покушение, Майман сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав также фото и видео с места происшествия. "Только что на меня было совершено нападение в центре Киева вооруженной группой бандита Владимира Тесли (в криминальных кругах "Француз"), - написал ветеран АТО. На видео инцидента с камер наблюдения видно, как человек похожий на Владимира Теслю, избивает ветерана АТО и после со своими охранниками скрывается с места преступления. Как утверждает Михаил Майман, он шел один по центру Киева, а авто Владимира Тесли переехало ему ногу. После чего охранники бизнесмена достали оружие и нацелились на него. Тесля вышел из машины и начал бить активиста, а потом скрылся с места преступления. Раннее СМИ писали о неоднократных покушениях на народного депутата Виталия Куприя, который связывал все эти нападения с Владимиром Теслей. Стоит отметь, что на данный момент Виталий Куприй оказывает юридическую помощь Михаилу Майману, в деле о нападении на него народным депутатом Ильей Кивой.