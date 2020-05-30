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  • Ветеран АТО Майман обвинил в нападении на него Владимира Теслю, известного в узких кругах по кличке Француз
30 мая 2020, суббота, 15:12 491
Происшествия 2020-05-30T15:32:01+03:00
Українські Новини
Ветеран АТО Майман обвинил в нападении на него Владимира Теслю, известного в узких кругах по кличке Француз

Ветеран АТО Майман обвинил в нападении на него Владимира Теслю, известного в узких кругах по кличке Француз

Ольга Фандорина
Нападение, Избиение, Михаил Майман, Владимир Тесля

Вчера центре Киева, на улице Большая Васильковская 62/64, произошло нападение на ветерана АТО. Человеком, на которого было совершено покушение, оказался известный патриот Михаил Майман. По словам активиста, нападавшие на него люди -  вооруженная группа Владимира Тесли.

 О том, что на него совершили покушение, Майман сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав также фото и видео с места происшествия.

"Только что на меня было совершено нападение в центре Киева вооруженной группой бандита Владимира Тесли (в криминальных кругах "Француз"), - написал ветеран АТО.

На видео инцидента с камер наблюдения видно, как человек похожий на Владимира Теслю, избивает ветерана АТО и после со своими охранниками скрывается с места преступления.  

Как утверждает Михаил Майман, он шел один по центру Киева, а авто Владимира Тесли переехало ему ногу. После чего охранники бизнесмена достали оружие и нацелились на него. Тесля вышел из машины и начал бить активиста, а потом скрылся с места преступления.

Раннее СМИ писали о неоднократных покушениях на народного депутата Виталия Куприя, который связывал все эти нападения с Владимиром Теслей.

Стоит отметь, что на данный момент Виталий Куприй оказывает юридическую помощь Михаилу Майману, в деле о нападении на него народным депутатом Ильей Кивой.

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