Это реальный киллер для Apple: брат наркоторговца Эскобара будет продавать золотые iPhone в знак мести Apple

Брат известного и скандального наркобарона Пабло Эскобара Роберто Хесус Эскобар, который ранее подал в суд на компанию Илона Маска за кражу идеи дизайна огнемета массового истребителя, запустил продажу покрытого золотом iPhone 11, который стоит всего $499 и работает в любом регионе планеты после конфликта с компанией Apple. Соответствующая реклама нового гаджета появилась на сайте компании Escobar Inc.

Согласно рекламе, смартфон Escobar Gold 11 Pro GB, который на самом деле является Apple iPhone 11 Pro 256 GB, покрытый 24-каратным золотом, работает со всеми мобильными сетями и имеет бесплатную доставку.

Заявленная цена — $1 149 — перечеркнута, и вместо нее значится сниженная цена в $499. Всего в наличии чуть больше тысячи гаджетов.

Скриншот: escobarinc.com/product/gold11

"Официальный смартфон Escobar Gold 11 Pro это реальный киллер Apple. Покойся с миром, Apple, Пабло всегда выигрывает", — отмечается на сайте.

В частности, Роберто Хесус Эскобар ранее заявлял о своих намерениях судиться с компанией Apple за слабую безопасность смартфона iPhone X, который он купил в 2018 году. Он требовал от тех-гиганта $2,6 млрд за нарушение условий контракта, халатность и моральный ущерб.

Как сообщали Українські Новини, ранее дом в городе Медельине (Колумбия), принадлежавший "кокаиновому королю" Пабло Эскобару, снесли. Около 180 детонаторов были использованы для уничтожения здания "Монако".