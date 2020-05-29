подписаться на рассылку
26.7 27.11
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Это реальный киллер для Apple: брат наркоторговца Эскобара будет продавать золотые iPhone в знак мести Apple
29 мая 2020, пятница, 19:10 39
Мир 2020-05-29T19:15:01+03:00
Українські Новини
Это реальный киллер для Apple: брат наркоторговца Эскобара будет продавать золотые iPhone в знак мести Apple

Это реальный киллер для Apple: брат наркоторговца Эскобара будет продавать золотые iPhone в знак мести Apple

Елизавета Кесельман
Apple, Эскобар, IPhone X, Пабло Эскобар, Роберто Эскобар

Брат известного и скандального наркобарона Пабло Эскобара Роберто Хесус Эскобар, который ранее подал в суд на компанию Илона Маска за кражу идеи дизайна огнемета массового истребителя, запустил продажу покрытого золотом iPhone 11, который стоит всего $499 и работает в любом регионе планеты после конфликта с компанией Apple. Соответствующая реклама нового гаджета появилась на сайте компании Escobar Inc. 

Согласно рекламе, смартфон Escobar Gold 11 Pro GB, который на самом деле является Apple iPhone 11 Pro 256 GB, покрытый 24-каратным золотом, работает со всеми мобильными сетями и имеет бесплатную доставку.

 

Заявленная цена — $1 149 — перечеркнута, и вместо нее значится сниженная цена в $499. Всего в наличии чуть больше тысячи гаджетов.

Скриншот: escobarinc.com/product/gold11Скриншот: escobarinc.com/product/gold11

"Официальный смартфон Escobar Gold 11 Pro это реальный киллер Apple. Покойся с миром, Apple, Пабло всегда выигрывает", — отмечается на сайте.

В частности, Роберто Хесус Эскобар ранее заявлял о своих намерениях судиться с компанией Apple за слабую безопасность смартфона iPhone X, который он купил в 2018 году. Он требовал от тех-гиганта $2,6 млрд за нарушение условий контракта, халатность и моральный ущерб. 

Как сообщали Українські Новини, ранее дом в городе Медельине (Колумбия), принадлежавший "кокаиновому королю" Пабло Эскобару, снесли. Около 180 детонаторов были использованы для уничтожения здания "Монако".

Больше новостей о: Apple Эскобар IPhone X Пабло Эскобар Роберто Эскобар

Apple зарегистрировала представительство в Украине...
Знаменитый колумбийский наркобарон "поздравил" хар...
Суд арестовал IPhone X Грымчака...
Опубликовано видео масштабного подрыва дома Пабло ...
За перестрелки в Броварах задержан 21 человек, в том числе по 5 - в Винницкой и Житомирской областях
Зеленский хочет увеличить штрафы за нарушение законов о военной службе
Новости
Из-за чего произошла стрельба в Броварах: полиция раскрыла причину перестрелки 19:34
В декларации Ирины Геращенко 1,2 млн гривен доходов, у ее мужа — 11,6 млн гривен, которые он одолжил другим 19:11
Escobar Gold 11 Pro. Фото: escobarinc.com
Это реальный киллер для Apple: брат наркоторговца Эскобара будет продавать золотые iPhone в знак мести Apple 19:10
ДТЭК потребовал от НКРЭКУ расследовать манипуляции на рынке электроэнергии и указал на виновных в кризисе 19:03
Чернобыльскую зону отчуждения разрешили посещать при соблюдении карантина 18:50
больше новостей
Одессу затопил сильный ливень: многие дороги закрыты для проезда 12:10
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг 06:15
Украинским госслужащим поднимут зарплаты, чтобы повысить престиж их работы 23:55
ГБР в музее Гончара. Фото: Музей Гончара
Коллекцию картин Порошенко арестовали по решению суда 23:52
В Украине снова введут техосмотр для автомобилей 10:11
больше новостей
В Сети набирает обороты челлендж #SaveKyivAirport: пользователи просят поддержать аэропорт "Киев" 14:15
Аваков установил рекорд Украины – дольше всех возглавляет МВД 07:11 Инфографика
ГБР в музее Гончара. Фото: Музей Гончара
Коллекцию картин Порошенко арестовали по решению суда 23:52
Банк не выдает зарплатную карту без кредитки. Как отказаться и защитить свои права 06:05
"Слуга народа" накануне выборов мэра Киева: за Тищенко готовы проголосовать втрое больше киевлян, чем за Ткаченко 14:02
больше новостей
Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok