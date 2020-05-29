Изменения в избирательном законодательстве позволят власти использовать админресурс и подтасовывать результаты, – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что внесение изменений в избирательное законодательство позволит действующей власти использовать административный ресурс и подтасовывать результаты в ходе местных выборов.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В последнее время, ситуация в стране ухудшается. Правительство с проблемами справиться не может. Вместо помощи людям и экономике, власть просто списывает все ошибки и провалы на местный уровень. Сейчас местное самоуправление практически в одиночку сдерживает кризис и эпидемию. Обеспечение работы больниц, поддержание систем жизнеобеспечения, помощь предпринимателям – все это теперь беды самих громад, регионов и местных советов. А полномочия по распоряжению деньгами, собственностью, землей и активами Киев сохраняет за собой. Так власть видит "децентрализацию" и хочет ее закрепить на местных выборах", - сказал Бойко.

Парламентарий также отметил, что у власти сейчас позиции на местах очень слабые.

"Нет кадров, идей и связи с общинами. Поэтому она придумывает другие способы, как добиться желаемого результата. Предлагаются новые изменения в избирательное законодательство. Эти изменения дадут власти полный контроль над избирательными комиссиями. Тогда можно будет открыто использовать админресурс, не обращать внимания на нарушения, подтасовывать результаты, снимать неугодных кандидатов и даже срывать выборы. Все эти манипуляции приведут к конфликтам, подрыву законности выборов и потере доверия людей к местному самоуправлению. Если власть добьется своей цели – проиграют громады. Людям просто больше не к кому будут обратиться", - сказал народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что оппозиция не будет поддерживать антидемократические эксперименты с избирательным законодательством, и назвал такие инициативы угрозой для страны.

"Фракция ОПЗЖ такие изменения в избирательное законодательство поддерживать не будет. Это нарушение Конституции, избирательных прав граждан и риск срыва выборов во многих регионах Украины. Если на выборах не будет сформирована эффективная и законная местная власть - в стране начнется хаос. Самоуправление должно быть профессиональным, полномочным и законным", - резюмировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.