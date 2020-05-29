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29 мая 2020, пятница, 15:18 1005
Недвижимость 2020-05-29T16:30:03+03:00
Українські Новини
У Кличко до сих пор не знают где поставить монумент, который должны были соорудить к 2017 году, – СМИ

У Кличко до сих пор не знают где поставить монумент, который должны были соорудить к 2017 году, – СМИ

Петр Стуженко
Виталий Кличко, КГГА, Монумент Соборности
День Соборности Украины (иллюстрация). Фото: unian.ua
День Соборности Украины (иллюстрация). Фото: unian.ua

Киевская городская государственная администрация (КГГА) в очередной раз отчиталась Кабинету Министров Украины о работе над сооружением в Киеве монумента Соборности. Положение дел с октября 2019 года не изменилось. По прежнему не решен вопрос финансирования и не доработан проект самого монумента.

Об этом сообщило интернет-издание "КиевVласть", ссылаясь на письмо КГГА в Кабмин.

Согласно письму, столичные власти не получали новых данных от разработчиков о доработке эскизного проекта монумента Соборности.

"Без доработки эскизного проекта – победителя 2005 года – в соответствии с замечаниями секции архитектурно-градостроительного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА и заседания Национального союза архитекторов Украины (НСАУ) исполнительный орган не может выполнить поставленное задание и выбрать место для установки монумента", – сказано в письме КГГА.

Также в КГГА подчеркнули, что нерешенным остается вопрос финансирования работ по сооружению монумента и со времени последнего отправленного столичными властями отчета по этому вопросу ничего не изменилось.

Напомним, ранее издание сообщало, что в письмом от 22 октября 2019 года КГГА отчитались Кабмину о работе над сооружением в Киеве монумента Соборности Украины и памятника Симону Петлюре в рамках подготовки к празднованию 100-летия Украинской революции 1917-1921 годов. Из письма следует, что, скорее всего, эти памятники в столице в ближайшее время не появятся. В Минкультуры и столичной администрации с 2016 года не могут договориться о месте размещения памятников, о том, кто и как будет проводить конкурс и из какого бюджета все это будет финансироваться.

Напомним, в 2004 году будущие монумент Соборности Украины и памятник Симону Петлюре были признаны объектами государственного значения (постановление Кабмина от 8 сентября 2004 года №1181).

В соответствии с распоряжением КГГА от 24 января 2006 года №80, функции заказчика проектирования и сооружения монумента Соборности Украины в Киеве были возложены на коммунальное предприятие "Дирекция реставрационно-восстановительных работ". Но по решению Киевсовета от 4 сентября 2014 года №57/57, это предприятие было ликвидировано.

В 2017 году в КГГА утверждали, что монумент Соборности имеет общегосударственное значение, следовательно – сооружать его нужно за деньги госбюджета. Но тогда в Кабмине такой аргумент убедительным не показался, и правительство в очередной раз обязало столичную администрацию поставить в Киеве такой памятник.

В 2018 году киевские власти дважды сообщали Министерству культуры о необходимости предоставить им эскизные материалы по монументу Соборности.

Департаментом охраны культурного наследия КГГА с 7 сентября 2018 года руководит Александр Никоряк. Курирует данное направление заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

С 10 марта 2020 года и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

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