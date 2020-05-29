Изобретения киевских курсантов будут служить жителям столицы

Сразу три проекта воспитанников Киевской МАН, отделения Киев-Столица, секции "Умный город-безопасный для жизни", курсантов III курса ГУЗ "Киевский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой", будут реализованы, благодаря ОО "Noosphere"

Об этом говорится в сообщении Киевской МАН.

В рамках проекта "Noosphere Engineering School", сооснователями которого являются Максим Поляков и Михаил Рябоконь, уже предоставлено полное финансирование для технической реализации стартапов с последующим содействием в запуске и распространении конечного продукта для соответствующего рынка применения.

Киевская МАН традиционно к празднованию Дня Киевазнакомит общественность с лучшими проектам своих воспитанников, которые войдут в ежегодный сборник научных исследований. Сегодня презентовано отделение "Киев - столица", которое работает с 2018 года.

Это инновационное, экспериментальное отделение, которое создавалось с целью направить научные исследования одаренной молодежи в русло решения реальных проблем города.

Так, специалистами инжиниринговой школы был отмечен проект UASolar Леонтия Моисеенко. Он представил прикладное программное обеспечение для расчета, проектирования и моделирования развития систем возобновляемой энергетики. Разработка юного киевлянина предназначена для самостоятельного подбора оптимального варианта системы для обеспечения жилья электроэнергией и теплоснабжением. Может использоваться как частными лицами, так и специализированными компаниями в их деятельности. Также есть отдельный образовательный модуль для ознакомления с принципами работы систем ВИЭ и 3D визуализацией технологических процессов и агрегатов. Реализация стартапа составляет 3 месяца.

Павел Грицюк получил знак отличия за проект USPEED-D2 (Ukrainian Speed) - многофункциональный дистанционно управляемый летательный аппарат для выполнения широкого спектра задач. Устройство предназначено для выполнения различных видов коммунальных и текущих задач для города Киева. Имеет разработанные дополнительные приспособления для: безопасной уборки сосулек; посыпки дорожек в зимнего периода; чистку рек и других водоемов а также других. Через 3-4 месяца будет завершено его реализацию этого стартапа.

Также отмечен был проект RoboPROFI - автономный роботизированный манипулятор с нейронной сетью для помощи в выполнении профессиональных операций, осуществление профессиональной (рабочей) деятельности лиц с ограниченными возможностями. Это результат работы авторского коллектива, в состав которого вошли: Алексей Бобро и Виктор Шумный, а также Александр Павлюк (III курс Колледжа инженерии и управления Национального авиационного университета). Изобретение предназначено для содействия и выполнения профессиональных операций и рабочих задач (замена колеса, ремонт оборудования, сварочные и другие работы). Это устройство станет продолжением возможностей там, где их мало. Реализация продлится по плану 3 месяца.

Ментором стартапов выступил Валентин Протопопов, заведующий ЧП Центра Восстанавливаемой энергетики Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой, руководитель секции "Умный город-безопасное для жизни" отделения "Киев - столица" Киевской МАН. Активное содействие в реализации предоставляется возможностями ГУЗ "Киевский профессиональный колледж с усиленной военной и физической подготовкой" при поддержке директора колледжа Василия Петровича.