Антон Кучухидзе: законопроект о легализации игорного бизнеса не нужно было подавать на комитет Гетманцева

Антон Кучухидзе - политолог-международник, полагает, что законопроект о легализации игорного бизнеса не нужно было было подавать на комитет Гетманцева для ускорения его принятия.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?" в пресс-центре "Українських Новин".

"Эта технология законопроекта показывает свои дефекты. Если бы подали не через комитет Гетманцева законопроект, то было бы намного легче", - сказал эксперт.

По его словам, бизнес, например, в общении с Президентом не манипулирует и старается говорить откровенно.

"С Президентом общаются иначе, чем с главой комитета, который был причастен к этому бизнесу. Человек заявляет, что самоустраняется, а потом завязывает все на себе. Я считаю практику передачи финкомитету подготовку законопроекта провальной", - отметил Кучухидзе.

По его словам, подготовка документа ко второму чтению уже длится почти полгода, и просматривается явное затягивание этого вопроса.

Как сообщали "Українські Новини", в средине мая председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что не исключает применение специальной процедуры для рассмотрения законопроекта №2285-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении.