При легализации игорного бизнеса введение налога GGR нецелесообразно,- эксперты

Эксперты отмечают, что при легализации игорного бизнеса введение налога GGR нецелесообразно.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?" в пресс-центре Українських Новин.

Антон Кучухидзе - политолог-международник, в ходе выступления сообщил, что в парламенте есть ряд законопроектов, которые затрагивают изменения в налоговой сфере, а также игорном бизнесе, который до сих пор не легализирован.

"Только один из законопроектов под номером 2713-3 содержит норму, в которой отменяется GGR", - отметил эксперт.

Он привел пример, согласно которому Италия является лидером по переводам в госбюджет от игорного бизнеса.

"В Украине планируется и "высокая" лицензия и высокие налоги. Хотелось бы, чтоб депутаты занялись этим вопросом и сделали эту отрасль привлекательной для инвесторов. GGR можно было бы и отменить. Технически его не могут определить из-за ряда дискуссий", - отметил Кучухидзе.

В свою очередь юрист Сергей Назаренко отметил, что смена одного главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева может не ускорить принятие законопроекта, так как он не единолично пишет законопроекты.

"Да, не была завершена таблица ко второму чтению и не принята комитетом. Гетманцев здесь работает несамостоятельно. Треть членов комитета могут обратиться к главе с требованием провести заседание и утвердить таблицу", - сказал юрист.

По его словам есть целое лобби в этом вопросе, которое пытается сохранить монополию лотерей. Среди тех, кто занимается правками к законопроекту, эксперты назвали юриста Зоряну Топорецкую.

Как сообщали "Українські Новини", в средине мая председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что не исключает применение специальной процедуры для рассмотрения законопроекта №2285-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении.