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29 мая 2020, пятница, 13:23 1959
Экономика 2020-05-29T14:06:56+03:00
Українські Новини
Эксперты обвиняют главу финкомитета Рады Гетманцева в затягивании легализации игорного бизнеса

Эксперты обвиняют главу финкомитета Рады Гетманцева в затягивании легализации игорного бизнеса

Алина Заика
Игорный бизнес

Эксперты обвиняют депутата Верховной Рады (фракция "Слуга народа"), председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в затягивании легализации игорного бизнеса.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?" в пресс-центре Українських Новин.

Николай Мельник - глава аналитической группы "Левиафан", отметил, что все, что происходит в финкомитете парламента, то это происходит по вине главы комитета.

"Я имею опыт работы в разных комитетах парламента, в том числе и в профильном… Когда мы обсуждаем вопрос, почему мы до сих пор не видим таблицу ко второму чтению по игорному бизнесу, то это задерживает не комитет. Ответственность лежит на главе комитета", - сообщил Мельник.

По его данным, ранее в СМИ была опубликована информация, что Даниил Гетманцев имеет акции в компании "МСЛ".

"По моему мнению, вопрос внесения данного законопроекта в зал Рады лежит не в политической плоскости, а в плоскости, которая называется Даниил Гетманцев… Он всячески блокирует легализацию игорного бизнеса", - добавил эксперт.

Владимир Воля - политический эксперт, отметил, что к указанному документу поступает много замечаний со стороны бизнеса.

"Может Гетманцева надо сменить? Если есть подозрения в лоббировании, то может его на время отстранить, и пусть кто-то другой это доведет до конца?", - отметил Воля.

Как сообщали "Українські Новини", в средине мая председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что не исключает применение специальной процедуры для рассмотрения законопроекта №2285-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении.

Источник : Українські новини
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